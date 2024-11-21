Каталог
Starline by Sobha

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 61 м² до 191 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 455 288 $от 7 401 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.85 м
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
61
455 288 – 478 285
7 401 – 7 774
2 спальни
72 – 92
533 438 – 720 254
7 406 – 7 826
Описание

Гармония нетронутой природы и современной роскоши на острове Sobha Siniya. Starline by Sobha — уникальный жилой комплекс, где белоснежные пляжи, мангровые заросли и кристальные воды Персидского залива создают идеальный баланс между уединением и динамикой мегаполиса. Проект предлагает элитные апартаменты и дуплексы с видами на море, объединяя эко-среду с премиальными услугами. Ключевые особенности — Резиденции класса люкс: полностью меблированная и оборудованная техникой высшего уровня коллекция лотов с панорамными окнами. С просторных балконов открываются виды на лагуну и побережье. — Инфраструктура для активного и расслабленного отдыха: частные пляжи с белым песком, открытый бассейн, фитнес-центр с современным оборудованием, детские игровые площадки и ландшафтные парки. Для ценителей эксклюзива — яхт-клуб и вертолетная площадка. — Управление недвижимостью от Stay by Latinem: полный сервис для владельцев, включая аренду, уборку, техническое обслуживание и динамическое ценообразование. Гостям доступны роскошные удобства, VIP-заезд и персонализированное обслуживание. Преимущества расположения Проект расположен на частном острове застройщика, который соединён с материком мостом длиной 1,7 км, что обеспечивает легкий доступ к ключевым локациям. Дорога до острова Марджан займет 10 минут, до Шарджи — 30 минут, до центра Дубая — 50 минут. В 5 минутах езды расположен торговый бульвар с ресторанами и кафе, в 15 минутах — поля для гольфа. Время в пути до Sharjah International Airport — 40 минут.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

