Описание

Гармония нетронутой природы и современной роскоши на острове Sobha Siniya. Starline by Sobha — уникальный жилой комплекс, где белоснежные пляжи, мангровые заросли и кристальные воды Персидского залива создают идеальный баланс между уединением и динамикой мегаполиса. Проект предлагает элитные апартаменты и дуплексы с видами на море, объединяя эко-среду с премиальными услугами. Ключевые особенности — Резиденции класса люкс: полностью меблированная и оборудованная техникой высшего уровня коллекция лотов с панорамными окнами. С просторных балконов открываются виды на лагуну и побережье. — Инфраструктура для активного и расслабленного отдыха: частные пляжи с белым песком, открытый бассейн, фитнес-центр с современным оборудованием, детские игровые площадки и ландшафтные парки. Для ценителей эксклюзива — яхт-клуб и вертолетная площадка. — Управление недвижимостью от Stay by Latinem: полный сервис для владельцев, включая аренду, уборку, техническое обслуживание и динамическое ценообразование. Гостям доступны роскошные удобства, VIP-заезд и персонализированное обслуживание. Преимущества расположения Проект расположен на частном острове застройщика, который соединён с материком мостом длиной 1,7 км, что обеспечивает легкий доступ к ключевым локациям. Дорога до острова Марджан займет 10 минут, до Шарджи — 30 минут, до центра Дубая — 50 минут. В 5 минутах езды расположен торговый бульвар с ресторанами и кафе, в 15 минутах — поля для гольфа. Время в пути до Sharjah International Airport — 40 минут.