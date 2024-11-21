Описание

Современный комплекс из трех зданий, вдохновленных ветром и морем, на побережье в Dubai Harbour. Наслаждайтесь потрясающими видами на Арабский залив, Dubai Eye, Palm Jumeirah, гавань и панораму Dubai Marina. Новый проект включает апартаменты с 1-3 спальнями. Апартаменты отличаются современной отделкой, включая панорамные окна во всю стену с двойным остеклением и систему «Умный дом». Для удобства жителей и их гостей на территории находятся детская площадка и несколько игровых комнат, скейт-парк, клубный лаунж, зона барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, многоцелевой зал, беговая дорожка, площадка для йоги и медитации, оздоровительный клуб с сауной и парной, бассейны, заведения F&B и магазины. За 20 минут на автомобиле можно доехать до центра Дубая со знаменитым небоскребом Burj Khalifa, торговым центром Dubai Mall и районом Business Bay. Развитая транспортная сеть В непосредственной близости находится выезд к автодороге King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, чуть дальше расположена главная автотрасса Дубая – Sheikh Zayed Road. Это отличная возможность добраться до главных точек города в пределах 40 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выгодно отличается футуристической архитектурой, вдохновленной роскошными яхтами, а также эксклюзивным дизайном – изогнутыми фасадами, которые напоминают паруса. Качественная отделка В отделке апартаментов использовали дубовый паркет, керамогранит, мраморные столешницы. Во всех лотах установлена современная бытовая техника европейских производителей. Кухни оснащены фурнитурой Miele. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».