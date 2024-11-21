Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSeaHaven

SeaHaven

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 1/44
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 109 м² до 2266 м²
Количество спален
от 1 до 6
Стартовая цена
от 1 251 350 $от 11 138 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность65, 49, 55
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
109 – 115
1 251 350 – 1 436 766
11 445 – 12 435
2 спальни
159
1 775 782 – 1 869 244
11 138 – 11 724
3 спальни
331
5 530 667 – 5 822 277
16 707 – 17 587
4 спальни
375 – 676
6 056 049 – 11 505 080
16 120 – 17 000
5 спален
726 – 751
13 938 304 – 14 399 928
19 169 – 19 198
6 спален
1505 – 2266
28 680 948 – 43 183 262
19 051

Описание

Современный комплекс из трех зданий, вдохновленных ветром и морем, на побережье в Dubai Harbour. Наслаждайтесь потрясающими видами на Арабский залив, Dubai Eye, Palm Jumeirah, гавань и панораму Dubai Marina. Новый проект включает апартаменты с 1-3 спальнями. Апартаменты отличаются современной отделкой, включая панорамные окна во всю стену с двойным остеклением и систему «Умный дом». Для удобства жителей и их гостей на территории находятся детская площадка и несколько игровых комнат, скейт-парк, клубный лаунж, зона барбекю, кинотеатр на открытом воздухе, многоцелевой зал, беговая дорожка, площадка для йоги и медитации, оздоровительный клуб с сауной и парной, бассейны, заведения F&B и магазины. За 20 минут на автомобиле можно доехать до центра Дубая со знаменитым небоскребом Burj Khalifa, торговым центром Dubai Mall и районом Business Bay. Развитая транспортная сеть В непосредственной близости находится выезд к автодороге King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, чуть дальше расположена главная автотрасса Дубая – Sheikh Zayed Road. Это отличная возможность добраться до главных точек города в пределах 40 минут. Знаковая архитектура Дубая Жилой комплекс выгодно отличается футуристической архитектурой, вдохновленной роскошными яхтами, а также эксклюзивным дизайном – изогнутыми фасадами, которые напоминают паруса. Качественная отделка В отделке апартаментов использовали дубовый паркет, керамогранит, мраморные столешницы. Во всех лотах установлена современная бытовая техника европейских производителей. Кухни оснащены фурнитурой Miele. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, King Salman Bin Abdulaziz Al Saud Street, 1/44

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт270 м
Море350 м
Школа4 км
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог