Первый проект от застройщика Sobha Realty в Абу-Даби. Sobha City – это тщательно продуманное комьюнити для полноценной жизни, в котором объединены жилые резиденции, зоны отдыха, wellness, магазины и общественные пространства. Ключевые особенности - Все дома представлены с чистовой отделкой премиального качества, встроенной кухней европейских брендов, системами хранения, гардеробными, высокими потолками. - Каждая вилла оборудована парковкой минимум на 2 места. - Резидентам доступен широкий спектр различных удобств: тренажерный зал, детские и спортивные площадки, прогулочные и беговые дорожки, лужайки для йоги и медитаций, поле для гольфа, мини-скейт парк, терраса для барбекю, клубный дом, амфитеатр и др. Преимущества расположения Сообщество расположено на материковой части эмирата в 10 минутах от острова Yas. На территории района есть школа, клиника, супермаркет. Дорога до торгового центра Yas Mall займет 13 минут, до стадиона Etihad Arena, тематического парка Ferrari World и строящегося Disney Land Abu Dhabi – 15 минут. Чтобы добраться до музея Louvre Abu Dhabi, потребуется 25 минут. Путь до Zayed International Airport составит 14 минут.