Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSobha City

Sobha City

RBE2, Al Bahya, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Item 1 of 6
1 / 6
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 94 м² до 593 м²
Количество спален
от 2 до 6
Стартовая цена
от 638 400 $от 5 642 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
2%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
94
638 400
6 776

Описание

Первый проект от застройщика Sobha Realty в Абу-Даби. Sobha City – это тщательно продуманное комьюнити для полноценной жизни, в котором объединены жилые резиденции, зоны отдыха, wellness, магазины и общественные пространства. Ключевые особенности - Все дома представлены с чистовой отделкой премиального качества, встроенной кухней европейских брендов, системами хранения, гардеробными, высокими потолками. - Каждая вилла оборудована парковкой минимум на 2 места. - Резидентам доступен широкий спектр различных удобств: тренажерный зал, детские и спортивные площадки, прогулочные и беговые дорожки, лужайки для йоги и медитаций, поле для гольфа, мини-скейт парк, терраса для барбекю, клубный дом, амфитеатр и др. Преимущества расположения Сообщество расположено на материковой части эмирата в 10 минутах от острова Yas. На территории района есть школа, клиника, супермаркет. Дорога до торгового центра Yas Mall займет 13 минут, до стадиона Etihad Arena, тематического парка Ferrari World и строящегося Disney Land Abu Dhabi – 15 минут. Чтобы добраться до музея Louvre Abu Dhabi, потребуется 25 минут. Путь до Zayed International Airport составит 14 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
  3. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
  4. Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости
    Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости28.10.2024
Item 1 of 6
Каталог