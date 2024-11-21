Каталог
350 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Bu Kadra
Интерьер
  Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 78 м² до 109 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 539 172 $от 6 595 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 109
539 172 – 722 769
6 595 – 6 888

Описание

Современный небоскреб в Sobha Hartland II, в окружении живописной природы. Откройте для себя курортный образ жизни, где вы сможете восстановить силы и воссоединиться со своим разумом, телом и душой. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Планировками предусмотрены просторные балконы, прачечная и встроенные шкафы. Некоторые лоты представлены с рабочим кабинетом. Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн, зоны барбекю, тренажерный зал на открытом пространстве, sky garden, большой выбор водных и спортивных развлечений, зона для йоги. Соберите всю семью и проведите время вместе, играя в волейбол, футбол или занимаясь кайтингом. В пределах 10 минут находятся супермаркет Shabab Al Madina, рестораны Amal Abu Kedra и Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, школы North London Collegiate School и Hartland International School Dubai, торговый центр Marhaba Mall, гольф-поле Meydan Academy and Driving Range. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain — Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 12 минут можно добраться до Dubai International Airport. Качественная отделка Резиденции, выполненные в пастельных серых и бежевых оттенках, искусно созданы для создания расслабленной атмосферы. Все лоты представлены с качественно укомплектованной кухонной зоной и необходимой бытовой техникой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Al Khor, Bu Kadra

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Школа6 км
Магазин1 км
Медицинский центр10 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Каталог