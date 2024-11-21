350 Riverside Crescent

Описание

Современный небоскреб в Sobha Hartland II, в окружении живописной природы. Откройте для себя курортный образ жизни, где вы сможете восстановить силы и воссоединиться со своим разумом, телом и душой. В комплексе представлена коллекция апартаментов с 1-2 спальнями. Планировками предусмотрены просторные балконы, прачечная и встроенные шкафы. Некоторые лоты представлены с рабочим кабинетом. Жителям доступен роскошный образ жизни: infinity-бассейн, зоны барбекю, тренажерный зал на открытом пространстве, sky garden, большой выбор водных и спортивных развлечений, зона для йоги. Соберите всю семью и проведите время вместе, играя в волейбол, футбол или занимаясь кайтингом. В пределах 10 минут находятся супермаркет Shabab Al Madina, рестораны Amal Abu Kedra и Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, школы North London Collegiate School и Hartland International School Dubai, торговый центр Marhaba Mall, гольф-поле Meydan Academy and Driving Range. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Ain — Dubai Road и Ras Al Khor Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 12 минут можно добраться до Dubai International Airport. Качественная отделка Резиденции, выполненные в пастельных серых и бежевых оттенках, искусно созданы для создания расслабленной атмосферы. Все лоты представлены с качественно укомплектованной кухонной зоной и необходимой бытовой техникой. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».