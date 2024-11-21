Описание

Жилой комплекс из 5 соединенных между собой башен в составе Sobha Hartland в районе Ras Al Khor. В проекте гармонично сочетаются красота парков и ландшафтных садов с первоклассными городскими удобствами. В состав комплекса входит 2700 апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала, а некоторые планировки дополнены кабинетами для максимального комфорта и удобства. Из окон открываются виды на заповедник Ras Al Khor, небоскреб Burj Khalifa и Downtown Dubai. Центральным местом в проекте выступает поле для гольфа Pitch & Putt, рассчитанное на 18 лунок. К услугам резидентов комплекса представлены: беговые дорожки, тренажерный зал, парк, фитнес-центр, бассейны, игровые площадки, зоны барбекю и пруды. Международные школы и детские сады Blue Bird Nursery – Nad Al Hammar и The City School International расположены в 10-15 минутах на автомобиле. На таком же расстоянии находятся торговые центры Avenue Mall, Nad Al Sheba Mall, Marhaba Mall и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Проект находится недалеко от автомагистралей Ras Al Khor Road и Nadd Al Hammar Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до знаменитых районов Business Bay, Downtown Dubai и DIFC займет 15-20 минут. В 30 минутах на автомобиле находится аэропорт Dubai International Airport (DXB). Функциональные пространства Все планировки лотов включают прачечную или кладовую. Апартаменты с 3-4 спальнями оборудованы дополнительной комнатой для персонала, а некоторые из них дополнены рабочим кабинетом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».