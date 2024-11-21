Каталог
Sobha One

Sobha One

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Ras Al Khor Industrial 1, 12nd Street, 112O
Визуализация
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 68 м² до 110 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 498 992 $от 6 741 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность59
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 110
498 992 – 742 883
6 741 – 7 327

Описание

Жилой комплекс из 5 соединенных между собой башен в составе Sobha Hartland в районе Ras Al Khor. В проекте гармонично сочетаются красота парков и ландшафтных садов с первоклассными городскими удобствами. В состав комплекса входит 2700 апартаментов и дуплексов с 1-4 спальнями. Лоты сдаются с отдельной комнатой для персонала, а некоторые планировки дополнены кабинетами для максимального комфорта и удобства. Из окон открываются виды на заповедник Ras Al Khor, небоскреб Burj Khalifa и Downtown Dubai. Центральным местом в проекте выступает поле для гольфа Pitch & Putt, рассчитанное на 18 лунок. К услугам резидентов комплекса представлены: беговые дорожки, тренажерный зал, парк, фитнес-центр, бассейны, игровые площадки, зоны барбекю и пруды. Международные школы и детские сады Blue Bird Nursery – Nad Al Hammar и The City School International расположены в 10-15 минутах на автомобиле. На таком же расстоянии находятся торговые центры Avenue Mall, Nad Al Sheba Mall, Marhaba Mall и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Проект находится недалеко от автомагистралей Ras Al Khor Road и Nadd Al Hammar Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Дорога до знаменитых районов Business Bay, Downtown Dubai и DIFC займет 15-20 минут. В 30 минутах на автомобиле находится аэропорт Dubai International Airport (DXB). Функциональные пространства Все планировки лотов включают прачечную или кладовую. Апартаменты с 3-4 спальнями оборудованы дополнительной комнатой для персонала, а некоторые из них дополнены рабочим кабинетом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Ras Al Khor Industrial 1, 12nd Street, 112O

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Школа4 км
Магазин4 км
Медицинский центр5 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
Дополнительно
  • Медицинский центр
  • Терраса

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

