Жилой проект Pierside Marina Residences расположен на острове Sobha Siniya Island и имеет удобное транспортное сообщение с основной территорией эмирата Умм-эль-Кувейн благодаря мосту длиной 1,7 км. Комплекс ориентирован на спокойный прибрежный образ жизни у марины, с большим количеством открытых пространств, зеленых зон и инфраструктуры для отдыха. Ключевые особенности – Апартаменты с чистовой отделкой представлены в четырех малоэтажных башнях, при этом Tower C предлагает полностью меблированные резиденции, готовые для проживания или сдачи в аренду. – Резидентам доступны яхт-клуб, гольф-поле на 18 лунок, рестораны и кафе, торговые пространства, бассейны, тренажерные залы, детские игровые зоны, озелененные сады и прогулочные маршруты вдоль воды. – Островное сообщество Siniya Island отличается мангровыми лесами, природными зонами и пляжами с белым песком. Преимущества расположения До курорта Al Marjan Island с будущим казино Wynn можно добраться примерно за 10 минут на автомобиле. В пределах 10–20 минут расположены Dreamland Aqua Park, Senan Hypermarket и Mangrove Beach. Дорога до Sheikh Khalifa Specialty Hospital, Kitesurf Beach Center, Umm Al Quwain Museum, Corniche Umm Al Quwain, UAQ Port, Al Hamriyah Public Beach и The Zoo Wildlife Park занимает около 25–40 минут. Sharjah International Airport находится примерно в 40 минутах езды.