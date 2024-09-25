Pierside Marina Residences

Pierside Marina Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 57 м² до 200 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 414 136 $от 7 181 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
Этажность9, 1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 58
414 136 – 434 462
7 181 – 7 617
2 спальни
63 – 103
462 013 – 781 889
7 181 – 7 620
3 спальни
200
1 496 054 – 1 602 458
7 474 – 8 001
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой проект Pierside Marina Residences расположен на острове Sobha Siniya Island и имеет удобное транспортное сообщение с основной территорией эмирата Умм-эль-Кувейн благодаря мосту длиной 1,7 км. Комплекс ориентирован на спокойный прибрежный образ жизни у марины, с большим количеством открытых пространств, зеленых зон и инфраструктуры для отдыха. Ключевые особенности – Апартаменты с чистовой отделкой представлены в четырех малоэтажных башнях, при этом Tower C предлагает полностью меблированные резиденции, готовые для проживания или сдачи в аренду. – Резидентам доступны яхт-клуб, гольф-поле на 18 лунок, рестораны и кафе, торговые пространства, бассейны, тренажерные залы, детские игровые зоны, озелененные сады и прогулочные маршруты вдоль воды. – Островное сообщество Siniya Island отличается мангровыми лесами, природными зонами и пляжами с белым песком. Преимущества расположения До курорта Al Marjan Island с будущим казино Wynn можно добраться примерно за 10 минут на автомобиле. В пределах 10–20 минут расположены Dreamland Aqua Park, Senan Hypermarket и Mangrove Beach. Дорога до Sheikh Khalifa Specialty Hospital, Kitesurf Beach Center, Umm Al Quwain Museum, Corniche Umm Al Quwain, UAQ Port, Al Hamriyah Public Beach и The Zoo Wildlife Park занимает около 25–40 минут. Sharjah International Airport находится примерно в 40 минутах езды.

Локация

Транспортная доступность

Море800 м
Школа3 км
Магазин300 м
Медицинский центр5 км
Аэропорт45 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
Подробнее

