Canalside Marina Residences by Sobha

Описание

Роскошный жилой кластер на Sobha Siniya Island. В жилом комплексе Canalside Marina Residences гармонично сочетаются уникальная экосистема острова и современные удобства, создавая редкое ощущение баланса между природой и городским комфортом. Здесь каждый день наполнен легкостью и эстетикой прибрежного образа жизни. Ключевые характеристики - Апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой в теплых нейтральных тонах и продуманными планировками. Также все лоты корпуса А предлагаются полностью меблированными. - Резидентам доступна премиальная инфраструктура: фитнес-центр, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, сад с ландшафтным дизайном и др. - Владельцы резиденций могут воспользоваться сервисом по управлению недвижимостью Stay by Latinem: от услуг клининга до сдачи в аренду с полной поддержкой. Преимущества расположения Проект расположен на живописном острове с белоснежными пляжами, мангровыми лесами, фламинго и морскими черепахами. Комплекс соединен с материком 1,7-километровым мостом, позволяя легко добраться до популярных локаций. За 10 минут можно добраться до острова Аль-Марджан, 30 минут до Шарджи и 50 минут до центра Дубая. Дорога до Sharjah International Airport займет 40 минут.