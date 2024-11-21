Каталог
Каталог проектов Canalside Marina Residences by Sobha

Canalside Marina Residences by Sobha

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 202 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 368 933 $ от 7 634 $/м²

График платежей

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
47 – 61
368 933 – 501 963
7 800 – 8 155
2 спальни
60 – 126
462 257 – 1 087 981
7 634 – 8 616
3 спальни
201 – 202
1 687 013 – 1 740 718
8 353 – 8 617
Брошюра проекта Каталог планировок

Описание

Роскошный жилой кластер на Sobha Siniya Island. В жилом комплексе Canalside Marina Residences гармонично сочетаются уникальная экосистема острова и современные удобства, создавая редкое ощущение баланса между природой и городским комфортом. Здесь каждый день наполнен легкостью и эстетикой прибрежного образа жизни. Ключевые характеристики - Апартаменты представлены с качественной чистовой отделкой в теплых нейтральных тонах и продуманными планировками. Также все лоты корпуса А предлагаются полностью меблированными. - Резидентам доступна премиальная инфраструктура: фитнес-центр, детская игровая площадка, infinity-бассейн, лаунж-зона, сад с ландшафтным дизайном и др. - Владельцы резиденций могут воспользоваться сервисом по управлению недвижимостью Stay by Latinem: от услуг клининга до сдачи в аренду с полной поддержкой. Преимущества расположения Проект расположен на живописном острове с белоснежными пляжами, мангровыми лесами, фламинго и морскими черепахами. Комплекс соединен с материком 1,7-километровым мостом, позволяя легко добраться до популярных локаций. За 10 минут можно добраться до острова Аль-Марджан, 30 минут до Шарджи и 50 минут до центра Дубая. Дорога до Sharjah International Airport займет 40 минут.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Каталог