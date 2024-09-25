Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSobha Siniya Island Villas

Sobha Siniya Island Villas

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 6
1 / 6
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 453 м² до 1045 м²
Количество спален
от 4 до 6
Стартовая цена
от 2 926 206 $от 6 448 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
453 – 487
2 926 206 – 3 283 090
6 448 – 6 741
5 спален
671 – 686
4 919 086 – 5 028 991
7 327
6 спален
1045
7 504 963 – 7 658 126
7 181 – 7 327
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный комплекс вилл в Умм-аль-Кайвайне. Sobha Siniya Island Villas – это мягкий морской бриз, утреннее пение птиц, чистейший пляж и атмосфера комфорта и спокойствия. Ключевые особенности - Резиденции представлены с чистовой отделкой качественными материалами, встроенной техникой премиальных брендов, гардеробными, высокими потолками, двойным фасадным остеклением, собственным задним двориком, гаражом на 2 машины. - Все виллы оснащены системой «Умный дом», с помощью которой можно управлять освещением, температурой и шторами. - Богатая инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, корт для падел тенниса и сквоша, сауна, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю, библиотека, коворкинг, переговорные, кафе, 20-метровая пристань для яхт, эко-парк, набережная и др. - Территория комплекса оборудована посадочной площадкой для вертолетов и аэротакси. Преимущества расположения Проект расположен на острове Sobha Siniya Island. Между островной территорией и материковой частью страны проложен мост, по которому можно легко добраться до любой локации ОАЭ. Поездка до Al Marjan Island занимает 10 минут, до Шарджи — около 30 минут, а до Дубая — примерно 50 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 40 минутах пути.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Площадка для сквоша
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
  3. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
  4. Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости
    Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости28.10.2024
Item 1 of 6
Каталог