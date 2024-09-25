Описание

Роскошный комплекс вилл в Умм-аль-Кайвайне. Sobha Siniya Island Villas – это мягкий морской бриз, утреннее пение птиц, чистейший пляж и атмосфера комфорта и спокойствия. Ключевые особенности - Резиденции представлены с чистовой отделкой качественными материалами, встроенной техникой премиальных брендов, гардеробными, высокими потолками, двойным фасадным остеклением, собственным задним двориком, гаражом на 2 машины. - Все виллы оснащены системой «Умный дом», с помощью которой можно управлять освещением, температурой и шторами. - Богатая инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, корт для падел тенниса и сквоша, сауна, бассейн, лаунж-зоны, терраса для барбекю, библиотека, коворкинг, переговорные, кафе, 20-метровая пристань для яхт, эко-парк, набережная и др. - Территория комплекса оборудована посадочной площадкой для вертолетов и аэротакси. Преимущества расположения Проект расположен на острове Sobha Siniya Island. Между островной территорией и материковой частью страны проложен мост, по которому можно легко добраться до любой локации ОАЭ. Поездка до Al Marjan Island занимает 10 минут, до Шарджи — около 30 минут, а до Дубая — примерно 50 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 40 минутах пути.