Sobha AquaCrest

Описание

Роскошные жилые башни на берегу Персидского залива в Umm Al Quwain. Архитектура жилого комплекса повторяет ритм волн, отражая свет и открывая панорамные виды на море и небо. Здесь традиции встречаются с инновациями, а каждый день наполнен спокойствием и ощущением безграничной свободы. Ключевые особенности - Во всех апартаментах представлена чистовая отделка качественными материалами с особым вниманием к деталям. - На территории дома расположены: фитнес-центр, пространство для йоги, сауна, wellness-парк, тенистые прогулочные дорожки, пляжные кафе, кинотеатр под открытым небом, арт-пространства и др. - В строительстве комплекса используются энергоэффективные технологии, двойное остекление здания, система центрального охлаждения (District Cooling), которая снижает энергозатраты и углеродный след, а также станции для электромобилей. Преимущества расположения Проект находится вблизи шоссе Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah St и всего в нескольких минутах от пляжа. Дорога до Дубая занимает около 1 часа, до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме — 40 минут. Путь до Sharjah International Airport составит 40 минут, до Dubai International Airport — 50 минут.