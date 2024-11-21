Каталог
The Element at Sobha One

7/1, 7 Street, Ras Al Khor Industrial 1, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates


Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 68 м² до 351 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 498 550 $от 7 327 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.85 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
68 – 70
498 550 – 517 387
7 327 – 7 386
2 спальни
88 – 140
647 958 – 1 042 452
7 327 – 7 401
3 спальни
174 – 181
1 288 523 – 1 388 676
7 401 – 7 633
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичная стеклянная башня в Sobha Hartland. Элегантные интерьеры жилого комплекса The Element и просторные планировки созданы для вашего вдохновения. Наслаждайтесь великолепной панорамой Дубая, современными удобствами и природным спокойствием. Почувствуйте жизнь в окружении красоты и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, настольный и падел-теннис, спортивная и детская площадки, пространство для йоги, беговые и велодорожки, бассейн с оборудованием для аква-фитнеса, джакузи, зона выгула собак, терраса для барбекю, библиотека, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Ras Al Khor. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 5 минут, до ипподрома Meydan Racecourse – 10 минут, до района Business Bay – 12 минут. Популярные достопримечательности Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall и Dubai Opera находятся в 15 минутах пути. Поездка до аэропорта Dubai International Airport займет 12 минут.

Локация

7/1, 7 Street, Ras Al Khor Industrial 1, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа450 м
Магазин550 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
