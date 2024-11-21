The Element at Sobha One

Описание

Эстетичная стеклянная башня в Sobha Hartland. Элегантные интерьеры жилого комплекса The Element и просторные планировки созданы для вашего вдохновения. Наслаждайтесь великолепной панорамой Дубая, современными удобствами и природным спокойствием. Почувствуйте жизнь в окружении красоты и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами, панорамными окнами и балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, настольный и падел-теннис, спортивная и детская площадки, пространство для йоги, беговые и велодорожки, бассейн с оборудованием для аква-фитнеса, джакузи, зона выгула собак, терраса для барбекю, библиотека, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Ras Al Khor. Дорога до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 5 минут, до ипподрома Meydan Racecourse – 10 минут, до района Business Bay – 12 минут. Популярные достопримечательности Burj Khalifa, Dubai Frame, Dubai Mall и Dubai Opera находятся в 15 минутах пути. Поездка до аэропорта Dubai International Airport займет 12 минут.