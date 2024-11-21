Каталог
320 Riverside Crescent

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 91 м² до 153 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 614 659 $от 6 741 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность57
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
91
614 659 – 618 304
6 741
2 спальни
122
828 495
6 741
3 спальни
153
1 035 040
6 741

Описание

Новый проект в сообществе Sobha Hartland II с лагуной с кристально чистой водой и белыми пляжами. Жизнь на набережной – это не просто образ жизни, это бегство от шума и суеты. Вы будете чувствовать себя спокойно и сможете изо дня в день наслаждаться потрясающими видами на город, пляж и улицу Dubai Al Ain Road. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, балконами и качественной отделкой с бытовой техникой и встроенными шкафами. Все лоты могут похвастаться большими окнами, пропускающими много света, – место, куда хочется возвращаться снова и снова. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки, прогулочные зоны, игровые площадки, зоны барбекю, открытое пространство для отдыха, ландшафтный сад и театр под открытым небом. За 5-10 минут можно доехать до ресторана Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, супермаркета SMARTBUY, поля для гольфа Meydan Academy and Driving Range, школ Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 10-15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa, делового центра Business Bay, района Downtown Dubai, торговых центров Dubai Mall и Meydan One Mall, океанариума Dubai Aquarium. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа4 км
Магазин3 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

