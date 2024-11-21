320 Riverside Crescent

Описание

Новый проект в сообществе Sobha Hartland II с лагуной с кристально чистой водой и белыми пляжами. Жизнь на набережной – это не просто образ жизни, это бегство от шума и суеты. Вы будете чувствовать себя спокойно и сможете изо дня в день наслаждаться потрясающими видами на город, пляж и улицу Dubai Al Ain Road. На выбор представлены апартаменты с 1-3 спальнями, балконами и качественной отделкой с бытовой техникой и встроенными шкафами. Все лоты могут похвастаться большими окнами, пропускающими много света, – место, куда хочется возвращаться снова и снова. На территории комплекса доступны: infinity-бассейн, тренажерный зал, спортивные площадки, прогулочные зоны, игровые площадки, зоны барбекю, открытое пространство для отдыха, ландшафтный сад и театр под открытым небом. За 5-10 минут можно доехать до ресторана Al Ain Way Restaurant & Cafeteria, супермаркета SMARTBUY, поля для гольфа Meydan Academy and Driving Range, школ Hartland International School Dubai и North London Collegiate School. Вблизи достопримечательностей Благодаря удачному расположению из комплекса открыт доступ к главным достопримечательностям Дубая. За 10-15 минут можно доехать до небоскреба Burj Khalifa, делового центра Business Bay, района Downtown Dubai, торговых центров Dubai Mall и Meydan One Mall, океанариума Dubai Aquarium. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».