Pearlside Marina Residences by Sobha

Описание

Приватная гавань на побережье Аравийского моря. Pearlside Marina Residences — премиальный клубный дом на эко-острове Sobha Siniya Island. Комплекс сочетает современный дизайн с природной красотой мангровых лесов и кристально чистых пляжей. Он создан для тех, кто ценит уединение и изысканный стиль жизни. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в светлых тонах с использованием каменной плитки, дерева и стекла. Панорамные окна, открытые планировки, встроенные кухни, гардеробные системы и сантехника известных брендов создают атмосферу утонченного комфорта. — Инфраструктура включает infinity-бассейн, фитнес-центр, spa-зоны с сауной и хаммамом, лаунж, коворкинг и детские игровые зоны. — Яхт-клуб с мариной предлагает швартовку для частных судов. Прогулочная набережная соединяет резиденции с пляжами, магазинами и ресторанами. — Территория оборудована беговыми и велодорожками, ландшафтными садами, pet-friendly пространствами и собственным парком. Преимущества расположения Проект находится в уникальном сообществе Sobha Siniya Island, которое соединено с материком мостом протяженностью 1,7 километра. Остров располагается в заповеднике с популяцией фламинго, газелей, ориксов и редких черепах. Дорога до Marjan Island составит 10 минут, до Dreamland Aqua Park — 15 минут, до центра Шарджи можно добраться за 30 минут, до The Mangrove Beach и Umm Al Quwain Museum — за 40 минут, до Дубая — за 50 минут. Путь до Ras Al Khaimah International Airport займет 60 минут.