Описание

Симфония стекла и света в переливах городских огней. Sobha Central — архитектурный ансамбль из шести изящных башен. Флагманский корпус Horizon открывает незабываемые виды на горизонт Дубая, создавая идеальный баланс между приватностью резиденций и динамикой мегаполиса. Ключевые особенности — Элегантные интерьеры в стиле джапанди: матовые акриловые поверхности, встроенная мебель с глянцевой отделкой, дизайнерские столешницы и полное оснащение кухонной зоны техникой премиум-класса. — Инфраструктура комплекса включает в себя бассейны, джакузи, спортивную площадку, беговую дорожку, мини-гольф, поля для футбола и крикета, тренажерный зал, открытый кинотеатр, детскую площадку, зеленые сады с фонтанами и скульптурами, зону для барбекю, пикников и семейных встреч. — На первых этажах расположен торговый центр с супермаркетом, клиникой, кинотеатром, а также специально оборудованный парк для собак. — Комплекс оснащён передовыми инженерными системами: централизованное охлаждение, шумоизолирующее двойное остекление, зарядные станции для электромобилей и энергоэффективная система кондиционирования с технологией переработки конденсата для полива растений. Преимущества расположения Проект имеет прямой выезд на одну из ключевых магистралей города — Sheikh Zayed Road, обеспечивая удобный доступ ко всем достопримечательностям и знаковым местам. Станция метро Jebel Ali находится в двух минутах ходьбы от комплекса. Дорога до района Jumeirah Lakes Towers займёт около 10 минут, до прибрежной зоны Dubai Marina и популярного квартала Jumeirah Beach Residence — 15 минут. Путь до Dubai International Airport составит 30 минут.