Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSkyParks Tower

SkyParks Tower

155/1, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 80 м² до 460 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 957 818 $от 11 870 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2031
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность109
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания450 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
80
957 818 – 1 006 992
11 870 – 12 457
2 спальни
101 – 149
1 293 963 – 1 899 958
12 717 – 12 737
3 спальни
158 – 211
2 091 161 – 2 793 319
13 189 – 13 235
4 спальни
241 – 460
3 276 124 – 6 748 507
13 556 – 14 655
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Вертикальные сады в облаках в самом сердце Дубая. SkyParks Tower — 109-этажная башня, которая призвана стать оазисом спокойствия среди динамичного ритма мегаполиса. Проект предлагает студии, апартаменты с 1-4 спальнями и эксклюзивные дуплексы в стиле модерн. Ключевые особенности — Дизайн выполнен в сдержанной бежевой гамме с акцентными стальными деталями. Окна от пола до потолка наполняют интерьеры естественным светом, а просторные балконы позволяют расслабиться после рабочего дня, наслаждаясь завораживающими видами на Персидский залив и городскую панораму. — Инфраструктура комплекса включает infinity-бассейны, джакузи, сауну, детские игровые зоны, стену для скалолазания, батуты, корты для падела, парк для собак, кинотеатр, беговые дорожки, настольный футбол, библиотеку, лаунж и бизнес-зал с переговорной комнатой. — Клубный дом разделен на четыре визуальных блока, каждый из которых формирует уединенный кластер с уникальной атмосферой. Зеленые насаждения в виде висячих садов охватывают шесть этажей, предлагая жителям возможность единения с природой и пространство для релаксации. Преимущества расположения Небоскреб возвышается у главной магистрали Sheikh Zayed Road, что обеспечивает прямой доступ к ключевым районам Дубая. Путь до Business Bay, Dubai Design District, DIFC, Sky Views Observatory, Coca-Cola Arena, Dubai Water Canal и Jumeirah Beach займет 5-10 минут. Добраться до Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, Alserkal Avenue и Zabeel Palace можно за 13-15 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится около 20 минут.

Локация

На карте
155/1, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро750 м
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 2
Каталог