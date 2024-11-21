Каталог
Pristine Beach Residences by Sobha

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 57 м² до 112 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 468 157 $от 8 133 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 61
468 157 – 525 213
8 133 – 8 510
2 спальни
72 – 112
586 498 – 998 466
8 137 – 8 852
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Пристанище спокойствия у кристальных вод Персидского залива. Pristine Beach Residences на Sobha Siniya — это премиальный жилой комплекс с прямым выходом к пляжу. Проект сочетает современный дизайн с природным великолепием острова. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты. Отделка в светлых оттенках, встроенная техника и интерьеры в стиле модерн создают атмосферу комфорта и уюта. Из окон открываются панорамные виды на лагуну и бескрайние морские просторы. — Инфраструктура мирового уровня: естественный пляж, infinity-бассейн, фитнес-центр, детские игровые зоны, зеленые сады и открытый кинотеатр. — Водные активности включают дайвинг, снорклинг и кайтсерфинг, а яхт-клуб предлагает возможности для прогулок под парусом. — Stay by Latinem предоставляет пятизвездочный сервис для управления вашей недвижимостью: аренда, динамическое ценообразование, уборка и техническое обслуживание. Преимущества расположения Резиденция находится на уникальном острове Sobha Siniya, который соединен с материком мостом протяженностью 1,7 километра. Это обеспечивает уединенную курортную обстановку при сохранении связи с ключевыми локациями ОАЭ. Путь до Marjan Island займет 10 минут, до Шарджи — 30 минут, до Дубая — 50 минут. Дорога до торговых центров Mall of UAQ и City Nas составит около 30 минут. Ближайший аэропорт, Sharjah International Airport, расположен в 40 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт51 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Новости

