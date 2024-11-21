Pristine Beach Residences by Sobha

Описание

Пристанище спокойствия у кристальных вод Персидского залива. Pristine Beach Residences на Sobha Siniya — это премиальный жилой комплекс с прямым выходом к пляжу. Проект сочетает современный дизайн с природным великолепием острова. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты. Отделка в светлых оттенках, встроенная техника и интерьеры в стиле модерн создают атмосферу комфорта и уюта. Из окон открываются панорамные виды на лагуну и бескрайние морские просторы. — Инфраструктура мирового уровня: естественный пляж, infinity-бассейн, фитнес-центр, детские игровые зоны, зеленые сады и открытый кинотеатр. — Водные активности включают дайвинг, снорклинг и кайтсерфинг, а яхт-клуб предлагает возможности для прогулок под парусом. — Stay by Latinem предоставляет пятизвездочный сервис для управления вашей недвижимостью: аренда, динамическое ценообразование, уборка и техническое обслуживание. Преимущества расположения Резиденция находится на уникальном острове Sobha Siniya, который соединен с материком мостом протяженностью 1,7 километра. Это обеспечивает уединенную курортную обстановку при сохранении связи с ключевыми локациями ОАЭ. Путь до Marjan Island займет 10 минут, до Шарджи — 30 минут, до Дубая — 50 минут. Дорога до торговых центров Mall of UAQ и City Nas составит около 30 минут. Ближайший аэропорт, Sharjah International Airport, расположен в 40 минутах на транспорте.