Описание

Элегантный жилой комплекс на побережье Персидского залива. Tranquil Beach Residences — современный клубный дом на уединенном острове Sobha Siniya в окружении мангровых лесов и спокойных лазурных вод. Проект создан для ценителей комфортного образа жизни и курортного отдыха. Ключевые особенности — Дизайн апартаментов выполнен в нейтральных оттенках с бронзовыми акцентами. В отделке используются натуральные материалы, проверенные технологии и премиальная техника. — Резидентам будут доступны естественный пляж в шаговой доступности, тренажерный зал, бассейн, детские игровые площадки, благоустроенные парки и кинотеатр под открытым небом. — На территории сообщества спроектированы магазины, рестораны, бутики, прогулочные зоны, станции водных видов спорта, гольф-поле и пристань для яхт. — Профессиональное управление объектами недвижимости от застройщика: сдача в аренду, ежемесячные отчеты, клининг, обслуживание и верификация гостей. Преимущества расположения Архитектурный ансамбль расположен на Sobha Siniya Island, где сохранено природное разнообразие, и особое внимание уделяется гармонии с окружающей средой и приватности. Дорога до Al Marjan с Wynn Resort и казино, Barracuda Beach Resort, AKW Sports Facilities, Dreamland Aqua Park, Alraafah Stadium, Al Rafaah Port и Abo Samra Island займет 10-20 минут. Добраться до Al Hamriyah Public Beach, Umm Al Quwain Museum, Kitesurf Beach Center, Corniche Umm Al Quwain, UAQ Port и The Zoo Wild Life Park можно за 25-40 минут. Путь до Sharjah International Airport продлится 45 минут.