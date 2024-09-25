Tranquil Beach Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
  Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 47 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 395 201 $от 8 276 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2030
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
47
395 201
8 276

Описание

Элегантный жилой комплекс на побережье Персидского залива. Tranquil Beach Residences — современный клубный дом на уединенном острове Sobha Siniya в окружении мангровых лесов и спокойных лазурных вод. Проект создан для ценителей комфортного образа жизни и курортного отдыха. Ключевые особенности — Дизайн апартаментов выполнен в нейтральных оттенках с бронзовыми акцентами. В отделке используются натуральные материалы, проверенные технологии и премиальная техника. — Резидентам будут доступны естественный пляж в шаговой доступности, тренажерный зал, бассейн, детские игровые площадки, благоустроенные парки и кинотеатр под открытым небом. — На территории сообщества спроектированы магазины, рестораны, бутики, прогулочные зоны, станции водных видов спорта, гольф-поле и пристань для яхт. — Профессиональное управление объектами недвижимости от застройщика: сдача в аренду, ежемесячные отчеты, клининг, обслуживание и верификация гостей. Преимущества расположения Архитектурный ансамбль расположен на Sobha Siniya Island, где сохранено природное разнообразие, и особое внимание уделяется гармонии с окружающей средой и приватности. Дорога до Al Marjan с Wynn Resort и казино, Barracuda Beach Resort, AKW Sports Facilities, Dreamland Aqua Park, Alraafah Stadium, Al Rafaah Port и Abo Samra Island займет 10-20 минут. Добраться до Al Hamriyah Public Beach, Umm Al Quwain Museum, Kitesurf Beach Center, Corniche Umm Al Quwain, UAQ Port и The Zoo Wild Life Park можно за 25-40 минут. Путь до Sharjah International Airport продлится 45 минут.

Локация

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт55 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
Новости

  Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
  О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
  Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
  Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости
