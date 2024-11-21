Описание

Эстетичные жилые башни на берегу моря в Umm Al Quwain. Жилой комплекс Sobha Aquamont предлагает курортный образ жизни на первой береговой линии в окружении белоснежных пляжей и зеленых парков. Здесь гармонично переплетаются природная красота и высокий уровень комфорта. Ключевые особенности - Интерьеры выполнены с акцентом на изысканную отделку: стены покрыты матовой эмульсионной краской и дополнены декоративными плинтусами, а полы облицованы высококачественным керамогранитом. - Апартаменты укомплектованы всей необходимой техникой от ведущих брендов. Фасад с двойным остеклением обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. - Встроенная технология «умный дом» позволит вам управлять освещением и температурой в доме всего одним касанием. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, настольный теннис, пространство для йоги, бассейны для взрослых и детей, джакузи, дзен-сад, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр под открытым небом и др. - Здание оснащено системой центрального охлаждения (District Cooling), которая снижает энергозатраты и углеродный след. Преимущества расположения Развитая транспортная сеть эмирата позволяет легко добраться от проекта до ключевых локаций региона. Дорога до автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road займет 10 минут, до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме — 40 минут, до выставочного комплекса Expo City Dubai — 50 минут, до популярных районов Dubai Marina и Palm Jumeirah — 60 минут. Sharjah International Airport находится в 45 минутах пути, Dubai International Airport — в 50 минутах.