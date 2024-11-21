Каталог
Sobha Aquamont

Umm al-Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 51 м² до 206 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 302 826 $от 5 862 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
20%
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.7 м
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
51 – 57
302 826 – 337 704
5 862
2 спальни
66 – 121
392 219 – 712 865
5 862
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичные жилые башни на берегу моря в Umm Al Quwain. Жилой комплекс Sobha Aquamont предлагает курортный образ жизни на первой береговой линии в окружении белоснежных пляжей и зеленых парков. Здесь гармонично переплетаются природная красота и высокий уровень комфорта. Ключевые особенности - Интерьеры выполнены с акцентом на изысканную отделку: стены покрыты матовой эмульсионной краской и дополнены декоративными плинтусами, а полы облицованы высококачественным керамогранитом. - Апартаменты укомплектованы всей необходимой техникой от ведущих брендов. Фасад с двойным остеклением обеспечивает тепло- и звукоизоляцию. - Встроенная технология «умный дом» позволит вам управлять освещением и температурой в доме всего одним касанием. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, настольный теннис, пространство для йоги, бассейны для взрослых и детей, джакузи, дзен-сад, лаунж-зона, терраса для барбекю, кинотеатр под открытым небом и др. - Здание оснащено системой центрального охлаждения (District Cooling), которая снижает энергозатраты и углеродный след. Преимущества расположения Развитая транспортная сеть эмирата позволяет легко добраться от проекта до ключевых локаций региона. Дорога до автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road займет 10 минут, до острова Al Marjan в Рас-эль-Хайме — 40 минут, до выставочного комплекса Expo City Dubai — 50 минут, до популярных районов Dubai Marina и Palm Jumeirah — 60 минут. Sharjah International Airport находится в 45 минутах пути, Dubai International Airport — в 50 минутах.

Локация

На карте
Umm al-Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт49 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Каталог