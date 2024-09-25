Florine Beach Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 72 м² до 190 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 526 744 $от 7 180 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
72 – 92
526 744 – 677 767
7 308 – 7 365
Описание

Четыре роскошные башни на берегу Персидского залива в Умм-аль-Кайвайне. В жилом комплексе Florine Beach Residences объединяется атмосфера прибрежного отдыха и престиж гольф-курорта. Из резиденций открываются захватывающие виды на лазурное и ухоженные зеленые поля для гольфа. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых тонах, панорамные окна, высокие потолки и балконы. - В корпусе Tower A все лоты представлены полностью меблированными и со встроенной техникой. - Сервис Stay by Latinem предлагает полный спектр услуг по управлению недвижимостью: от аренды и гибкого ценообразования до клининга и технической поддержки. - Резидентам доступны: фитнес-зал, беговые и прогулочные дорожки, пространство для йоги и медитаций, падел-корт, стол для пинг-понга, детская площадка, терраса для барбекю, лаунж-зоны, раздельный бассейн для взрослых и детей, дзен-сад и др. Преимущества расположения Проект расположен на острове Sobha Siniya Island, который соединен с материком почти двухкилометровым мостом. За 10 минут можно добраться до популярного острова в Рас-эль-Хайме – Al Marjan Island. Расстояние до Шарджи составит около 30 минут, до Дубая – около 50 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 40 минутах пути.

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт52 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
