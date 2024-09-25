Описание

Четыре роскошные башни на берегу Персидского залива в Умм-аль-Кайвайне. В жилом комплексе Florine Beach Residences объединяется атмосфера прибрежного отдыха и престиж гольф-курорта. Из резиденций открываются захватывающие виды на лазурное и ухоженные зеленые поля для гольфа. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых тонах, панорамные окна, высокие потолки и балконы. - В корпусе Tower A все лоты представлены полностью меблированными и со встроенной техникой. - Сервис Stay by Latinem предлагает полный спектр услуг по управлению недвижимостью: от аренды и гибкого ценообразования до клининга и технической поддержки. - Резидентам доступны: фитнес-зал, беговые и прогулочные дорожки, пространство для йоги и медитаций, падел-корт, стол для пинг-понга, детская площадка, терраса для барбекю, лаунж-зоны, раздельный бассейн для взрослых и детей, дзен-сад и др. Преимущества расположения Проект расположен на острове Sobha Siniya Island, который соединен с материком почти двухкилометровым мостом. За 10 минут можно добраться до популярного острова в Рас-эль-Хайме – Al Marjan Island. Расстояние до Шарджи составит около 30 минут, до Дубая – около 50 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 40 минутах пути.