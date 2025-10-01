Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовHartland II Villas

Hartland II Villas

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 2
1 / 2
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 1604 м² до 1623 м²
Количество спален
6
Стартовая цена
от 16 511 895 $от 10 288 $/м²

График платежей *

При бронировании
2%
При оформлении договора
8%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    2%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
6 спален
1604 – 1623
16 511 895 – 17 655 700
10 288 – 10 878

Описание

Новый проект закрытого типа в престижном районе Sobha Hartland II. Наслаждайтесь спокойствием и атмосферой морского курорта в окружении живописных садов и пейзажей, а также пользуйтесь удобствами международного уровня не выходя из дома. В первой очереди продаж представлена эксклюзивная коллекция вилл с 5 спальнями, частным бассейном, ухоженным участком с садом, лифтом и паркингом на 3 автомобиля. Планировками предусмотрены комната для прислуги и просторная терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Все лоты сдаются с качественной отделкой и меблировкой. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: пышные зеленые насаждения, общественный клуб, беговые и велосипедные дорожки, зона для занятий йогой, площадка для занятий фитнесом и игровой зоной для детей. Особенное место занимает собственная кристальная лагуна с возможностью занятия водным видом спорта. В 15-30 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Frame и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен на пересечении главных дорог Ras Al Khor Rd и Al Ain-Dubai Rd, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 15 минут. В 20-35 минутах от комплекса находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 7 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в стиле хай-тек. Дома отличаются ровными крышами, панорамными окнами, балконами со стеклянными ограждениями. Фасады светлых оттенков. Функциональные пространства На 1 этаже предусмотрены: прихожая, гостиная, ванная комната, комната для водителя и персонала, гостевая спальня с гардеробной и ванной комнатами, 2 кухни. На 2 этаже: 4 спальни с гардеробной, ванной комнатой и балконом, семейная комната отдыха. На 3 этаже: терраса, спальня с ванной и гардеробной комнатами, балконом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа4 км
Магазин4 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Спорт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Парк на территории
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Новости

  1. Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году23.09.2025
  2. Апартаменты, таунхаусы, виллы: что выбрать для покупки недвижимости в Дубае?
    Апартаменты, таунхаусы, виллы: что выбрать для покупки недвижимости в Дубае?28.07.2025
  3. О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае21.11.2024
Item 1 of 3
Каталог