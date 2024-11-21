Каталог
Yachtside Marina Residences by Sobha

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 50 м² до 114 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 386 053 $от 7 547 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
50
386 053 – 405 355
7 622 – 7 979
2 спальни
63 – 114
480 832 – 942 517
7 547 – 8 251
Описание

Элегантная жемчужина на уникальном острове Sobha Siniya. Yachtside Marina Residences — эталон приморского образа жизни. Наслаждайтесь привилегированной атмосферой безмятежной гавани и шумом прибоя каждый день. Ключевые особенности — Элегантные резиденции в стиле модерн с панорамными видами на лазурные воды Персидского залива и оживленную набережную. — Премиальная отделка выполнена из натуральных материалов высокого качества: фарфоровая плитка, благородное дерево, хромированные элементы и встроенная техника ведущих европейских брендов. — Инфраструктура комплекса включает престижный яхт-клуб с причалами для судов длиной до 20 метров, бутик-галерею, пятизвездочный отель, рестораны на набережной, зоны для йоги, фитнес-центр, бассейн, теннисные и падел-корты. — Профессиональное управление Stay by Latinem обеспечивает полный спектр услуг: гибкую систему аренды, индивидуальное заселение, клининг, техническое сопровождение и круглосуточную поддержку через мобильное приложение. Преимущества расположения Проект расположен в уникальном комьюнити на острове Sobha Siniya, который соединен с материком мостом. Поездка до курортной зоны Marjan Island занимает всего 10 минут, живописные пляжи Umm Al Quwain, Mangrove и Al Hamriyah находятся в 25 минутах. Путь до культурных достопримечательностей — музея Umm Al Quwain и центра Шарджи — составит 30 минут. Дорога до аэропорта Sharjah International Airport займет 40 минут.

Локация

На карте
Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт51 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

