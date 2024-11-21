Yachtside Marina Residences by Sobha

Описание

Элегантная жемчужина на уникальном острове Sobha Siniya. Yachtside Marina Residences — эталон приморского образа жизни. Наслаждайтесь привилегированной атмосферой безмятежной гавани и шумом прибоя каждый день. Ключевые особенности — Элегантные резиденции в стиле модерн с панорамными видами на лазурные воды Персидского залива и оживленную набережную. — Премиальная отделка выполнена из натуральных материалов высокого качества: фарфоровая плитка, благородное дерево, хромированные элементы и встроенная техника ведущих европейских брендов. — Инфраструктура комплекса включает престижный яхт-клуб с причалами для судов длиной до 20 метров, бутик-галерею, пятизвездочный отель, рестораны на набережной, зоны для йоги, фитнес-центр, бассейн, теннисные и падел-корты. — Профессиональное управление Stay by Latinem обеспечивает полный спектр услуг: гибкую систему аренды, индивидуальное заселение, клининг, техническое сопровождение и круглосуточную поддержку через мобильное приложение. Преимущества расположения Проект расположен в уникальном комьюнити на острове Sobha Siniya, который соединен с материком мостом. Поездка до курортной зоны Marjan Island занимает всего 10 минут, живописные пляжи Umm Al Quwain, Mangrove и Al Hamriyah находятся в 25 минутах. Путь до культурных достопримечательностей — музея Umm Al Quwain и центра Шарджи — составит 30 минут. Дорога до аэропорта Sharjah International Airport займет 40 минут.