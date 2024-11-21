Каталог
Sobha Sanctuary

Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 228 м² до 668 м²
Количество спален
от 4 до 6
Стартовая цена
от 1 019 381 $от 1 526 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
228 – 463
1 088 062 – 2 646 950
4 763 – 5 715
5 спален
381 – 540
1 984 882 – 3 086 973
5 202 – 5 715
6 спален
668
1 019 381 – 1 046 207
1 526 – 1 566
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый стандарт гармоничной жизни в знаковом жилом сообществе Sobha Sanctuary. Район отличается обилием деревьев и зеленых насаждений, а центральным элементом стал просторный парк, вокруг которого выстроены жилые кварталы. Они дополняются торговой галереей, школами, медицинскими учреждениями и тщательно продуманными общественными пространствами, создавая сбалансированную экосистему для повседневного комфорта. Ключевые особенности - Светлые виллы представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой европейских брендов, гардеробными и системами хранения, столешницами из искусственного камня, керамогранитным напольным покрытием, высокими потолками. - В каждой резиденции есть 2 крытых парковочных места. - Для владельцев домашних животных созданы отдельный парк для прогулок и станция для мытья питомцев. - Инфраструктура комьюнити очень разнообразна: беговые и прогулочные дорожки, террасы для йоги, пилатеса и медитаций, комнаты для звуко- и ароматерапии, открытые и закрытые детские площадки, музыкальные студии, отдельные бассейны для взрослых и детей, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Jebel Ali Road. За 13 минут можно добраться до молочной фермы Camelicious, за 20 минут – до торгового центра Dubai Outlet Mall, за 25 минут – до парка аттракционов IMG World of Adventures и тематического парка Global Village. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
Al Yufrah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт40 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
Подробнее

Каталог