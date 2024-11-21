Описание

Новый стандарт гармоничной жизни в знаковом жилом сообществе Sobha Sanctuary. Район отличается обилием деревьев и зеленых насаждений, а центральным элементом стал просторный парк, вокруг которого выстроены жилые кварталы. Они дополняются торговой галереей, школами, медицинскими учреждениями и тщательно продуманными общественными пространствами, создавая сбалансированную экосистему для повседневного комфорта. Ключевые особенности - Светлые виллы представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой европейских брендов, гардеробными и системами хранения, столешницами из искусственного камня, керамогранитным напольным покрытием, высокими потолками. - В каждой резиденции есть 2 крытых парковочных места. - Для владельцев домашних животных созданы отдельный парк для прогулок и станция для мытья питомцев. - Инфраструктура комьюнити очень разнообразна: беговые и прогулочные дорожки, террасы для йоги, пилатеса и медитаций, комнаты для звуко- и ароматерапии, открытые и закрытые детские площадки, музыкальные студии, отдельные бассейны для взрослых и детей, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Jebel Ali Road. За 13 минут можно добраться до молочной фермы Camelicious, за 20 минут – до торгового центра Dubai Outlet Mall, за 25 минут – до парка аттракционов IMG World of Adventures и тематического парка Global Village. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут.