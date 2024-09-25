Bayfront Marina Residences

Bayfront Marina Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 47 м² до 202 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 367 143 $от 7 632 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
47 – 61
367 143 – 500 085
7 724 – 8 141
2 спальни
60 – 126
462 789 – 1 088 068
7 632 – 8 617
3 спальни
202
1 657 912 – 1 740 808
8 207 – 8 616
Описание

Эстетичный жилой комплекс в Умм-аль-Кайвайне в окружении воды, зелени и курортной атмосферы. Bayfront Marina Residences предлагает идеальный формат островной жизни. Здесь каждый найдет свой ритм: от активного отдыха у воды до безмятежных минут на пляже и тихих моментов наедине с собой. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в светлой цветовой гамме и дополнена панорамными окнами, высокими потолками и уютными балконами. - Все резиденции в корпусе Tower A сдаются полностью меблированными и со встроенной техникой. - Сервис Stay by Latinem берет на себя все задачи по управлению недвижимостью, обеспечивая аренду, гибкое ценообразование, клининг и сервисное обслуживание. - На территории комплекса расположены: фитнес зал, пространство для йоги и медитаций, поле для гольфа, лаунж-зоны, открытый бассейн, сад и прогулочные дорожки, набережная, пристань для яхт и др. Преимущества расположения Проект находится на острове Sobha Siniya Island, который соединен с материком мостом протяженностью почти 2 километра. Всего за 10 минут можно добраться до Al Marjan Island, около 30 минут займет дорога до Sharjah, а до Dubai — примерно 50 минут. Международный аэропорт Sharjah International Airport расположен в 40 минутах пути.

Локация

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
