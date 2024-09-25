Эстетичный жилой комплекс в Умм-аль-Кайвайне в окружении воды, зелени и курортной атмосферы. Bayfront Marina Residences предлагает идеальный формат островной жизни. Здесь каждый найдет свой ритм: от активного отдыха у воды до безмятежных минут на пляже и тихих моментов наедине с собой. Ключевые особенности - Чистовая отделка апартаментов выполнена в светлой цветовой гамме и дополнена панорамными окнами, высокими потолками и уютными балконами. - Все резиденции в корпусе Tower A сдаются полностью меблированными и со встроенной техникой. - Сервис Stay by Latinem берет на себя все задачи по управлению недвижимостью, обеспечивая аренду, гибкое ценообразование, клининг и сервисное обслуживание. - На территории комплекса расположены: фитнес зал, пространство для йоги и медитаций, поле для гольфа, лаунж-зоны, открытый бассейн, сад и прогулочные дорожки, набережная, пристань для яхт и др. Преимущества расположения Проект находится на острове Sobha Siniya Island, который соединен с материком мостом протяженностью почти 2 километра. Всего за 10 минут можно добраться до Al Marjan Island, около 30 минут займет дорога до Sharjah, а до Dubai — примерно 50 минут. Международный аэропорт Sharjah International Airport расположен в 40 минутах пути.