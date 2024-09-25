Coastline Beach Residences

Описание

Воплощение природной гармонии на побережье уединенного острова. Sobha Siniya Coastline — эксклюзивный жилой комплекс, в котором представлены апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы. Проект транслирует уникальную концепцию курортной жизни для ценителей умиротворения вдали от мегаполиса. Ключевые особенности — Малоэтажная архитектура с четырьмя элегантными зданиями, которые гармонично интегрированы в окружающую среду. Башня А сдается полностью меблированной. — Минималистичное оформление интерьеров сочетается с панорамным остеклением от пола до потолка и просторными террасами. Внутреннее пространство спроектировано для функционального использования, а планировки выполнены так, чтобы из окон открывались виды на голубую лагуну и мангровые леса. — Локальная инфраструктура включает частный пляж, infinity-бассейн, тренажерный зал, экологический парк с прогулочными тропами, кинотеатр под открытым небом, яхт-клуб с пристанью и поле для гольфа на 18 лунок. — На территории комьюнити: зона для барбекю, джакузи, детский бассейн, палуба для загара, игровая площадка, столы для пинг-понга, студия йоги и сенсорный сад. — Девелопер предлагает профессиональное управление недвижимостью Stay by Latinem для владельцев объектов и гостей. Преимущества расположения Клубный дом находится в сообществе Siniya, идеально подходящем для размеренного отдыха у кромки океана. Остров связан с материком специальным мостом, по которому легко доехать до ключевых мест региона. В радиусе 10 минут курорт Аль-Марджан с будущим казино Wynn. Добраться до Dreamland Aqua Park, Senan Hypermarket и Mangrove Beach можно за 10-20 минут. Дорога до Sheikh Khalifa Specialty Hospital, Kitesurf Beach Center, Umm Al Quwain Museum, Corniche Umm Al Quwain, UAQ Port, Al Hamriyah Public Beach и The Zoo Wildlife Park займет 25-40 минут. Sharjah International Airport расположен в 40 минутах пути.