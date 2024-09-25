Coastline Beach Residences

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
  Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 72 м² до 190 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 507 735 $от 7 044 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
72 – 92
507 735 – 668 979
7 044 – 7 269
Описание

Воплощение природной гармонии на побережье уединенного острова. Sobha Siniya Coastline — эксклюзивный жилой комплекс, в котором представлены апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы. Проект транслирует уникальную концепцию курортной жизни для ценителей умиротворения вдали от мегаполиса. Ключевые особенности — Малоэтажная архитектура с четырьмя элегантными зданиями, которые гармонично интегрированы в окружающую среду. Башня А сдается полностью меблированной. — Минималистичное оформление интерьеров сочетается с панорамным остеклением от пола до потолка и просторными террасами. Внутреннее пространство спроектировано для функционального использования, а планировки выполнены так, чтобы из окон открывались виды на голубую лагуну и мангровые леса. — Локальная инфраструктура включает частный пляж, infinity-бассейн, тренажерный зал, экологический парк с прогулочными тропами, кинотеатр под открытым небом, яхт-клуб с пристанью и поле для гольфа на 18 лунок. — На территории комьюнити: зона для барбекю, джакузи, детский бассейн, палуба для загара, игровая площадка, столы для пинг-понга, студия йоги и сенсорный сад. — Девелопер предлагает профессиональное управление недвижимостью Stay by Latinem для владельцев объектов и гостей. Преимущества расположения Клубный дом находится в сообществе Siniya, идеально подходящем для размеренного отдыха у кромки океана. Остров связан с материком специальным мостом, по которому легко доехать до ключевых мест региона. В радиусе 10 минут курорт Аль-Марджан с будущим казино Wynn. Добраться до Dreamland Aqua Park, Senan Hypermarket и Mangrove Beach можно за 10-20 минут. Дорога до Sheikh Khalifa Specialty Hospital, Kitesurf Beach Center, Umm Al Quwain Museum, Corniche Umm Al Quwain, UAQ Port, Al Hamriyah Public Beach и The Zoo Wildlife Park займет 25-40 минут. Sharjah International Airport расположен в 40 минутах пути.

Локация

Al Seanneeah, Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт53 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Sobha Realty

Одна из самых крупных строительных компаний ОАЭ, создающих недвижимость в премиум сегменте. Основана в 1976 году.
Новости

    Недвижимость в Дубае: что ожидать инвестору в 2025 году
    О чем молчат застройщики? Как не нарваться на долгострой в Дубае
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Как переехать в Дубай с домашним животным? Лучшие pet-friendly комьюнити для покупки недвижимости
