Solis by Sobha

Четыре изысканных жилых башни в оживленном районе Dubai Motor City. Функциональность и эстетика являются основными приоритетами жилого комплекса Solis, где каждый элемент продуман до мелочей. Современные удобства и стильный дизайн делают этот проект идеальным выбором для ценителей комфорта и утонченного образа жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в пастельных тонах качественными материалами. Панорамные окна и балконы наполняют жилые пространства естественным освещением. - Резиденты могут воспользоваться услугами компании Stay by Latinem, которая предоставляет комплексные решения по управлению недвижимостью. - На территории комплекса предусмотрены: тренажерный зал, оборудованный в сотрудничестве с футбольным клубом «Арсенал», беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, коворкинг, библиотека, лаунж-зона, терраса для барбекю, кафе, магазины, парк для собак и др. Преимущества расположения Близкое расположение зданий комплекса к одному из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road позволяет легко добраться до любой точки города. Дорога до автодрома Dubai Autodrome займет 5 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 13 минут, до конного клуба Dubai Polo & Equestrian Club – 16 минут. Путь до крикетного стадиона составит 10 минут Dubai International Cricket Stadium, до торгового центра Circle Mall – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.