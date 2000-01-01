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Главная - Жилые комплексы - Kempinski Marina Residences by Devmark

Kempinski Marina Residences by Devmark

Marina Heights Tower, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
The Devmark Group
Площадь
от 102 м² до 278 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 2 200 000 AEDот 21 408 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%220 000 AED
При оформлении договора
4%88 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
45%990 000 AED
При передаче
10%220 000 AED
После передачи
35%770 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
102
2 200 000
21 528
2 спальни
149
3 200 000
21 408
3 спальни
278
6 700 000
24 040

Описание

Престижный жилой комплекс в самом сердце мегаполиса. Kempinski Residences расположится в квартале Dubai Marina. Проект олицетворяет роскошную жизнь, предлагая жителям беспрецедентное сочетание высококлассного сервиса и современных удобств. Ключевые особенности – Экстерьер поражает величественным дизайном. Фасад здания состоит из смелых геометрических форм и элегантного сочетания стекла и металла. – С просторных террас с вертикальными садами и яркими зелеными насаждениями открывается захватывающий вид на футуристический пейзаж города. – Предлагается широкий выбор апартаментов: от эргономичных однокомнатных до элитных дуплексов с пятью спальнями. Каждый лот оборудован системой «умный дом». – Интерьеры помещений выполнены с применением высококачественных материалов. Кухни и ванные комнаты полностью оснащены сантехникой премиум-класса и бытовой техникой от известных брендов. – Развлечения и сервис удивляют своим разнообразием: бассейны, тренажерный зал, корты для падел-тенниса, баскетбольная площадка, беговая дорожка, детские игровые, студия йоги, зоны для барбекю и частный кинозал. – Круглосуточные консьерж-сервис, парковка и охрана сделают проживание безопасным. Для резидентов доступна помощь в организации мероприятий, индивидуальные занятия с персональным тренером, услуги клининга и прачечной. Инфраструктура района В непосредственной близости имеются все необходимые объекты. Супермаркеты Spinneys, Atlantis Fresh, Fine Mart, аптеки LIFE, Binsina, рестораны Shami Gourmet, KOBEYa, Chaihona No1 by Vasilchuki, Deniz Restaurant, салоны красоты. До школ GEMS Founders, ZAYED EDUCATIONAL COMPLEX, Arcadia и Nord Anglia School около 15 минут. Преимущества расположения ЖК имеет доступ к транспортным развязкам и скоростной магистрали Sheikh Zayed Rd, дорогам Al Khayay St и Al Sharta Street. Dubai Marina Mall находится в 4 минутах, до Ain Dubai, Emirates Golf Club, Skydive, Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Al Arab 10-15 минут на автомобиле. До Dubai International Airport – 25 минут, до International Airport Al Maktoum – 30 минут.

Инфраструктура

На карте
Marina Heights Tower, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт240 м
Море350 м
Магазин150 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Настольный теннис
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей
  • Терраса