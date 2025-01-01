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RAK Properties

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RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.


Преимущества RAK Properties:

- заинтересованность в развитии

- приверженность устойчивым ценностям

- ответственное управление

- стремление к совершенству


Специализируясь на современных и тщательно продуманных сообществах, RAK Properties объединяет превосходство, инновации и природу для создания баланса между прогрессом и сохранением комфортного уровня жизни.

4 предложения
Cape Hayat
Cape Hayat
Ras al-Khaimah City, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 98 м² до 637 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 98 м²от 1 722 000 AED
2 спальниот 159 м²от 2 487 000 AED
4 спальниот 637 м²от 14 500 000 AED
от 1 722 000 AEDот 15 608 AED/м²
Quattro Del Mar by RAK
Quattro Del Mar by RAK
19, Nakheel Street, Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 38 м² до 251 м²
Первый взнос10%
Студияот 38 м²от 1 072 000 AED
1 спальняот 75 м²от 1 592 000 AED
2 спальниот 179 м²от 6 692 000 AED
3 спальниот 206 м²от 8 105 000 AED
от 1 072 000 AEDот 21 056 AED/м²
Edge at Raha Island by RAK
Edge at Raha Island by RAK
4, Al Manamah Boulevard, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2027
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 72 м² до 108 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 72 м²от 1 268 000 AED
2 спальниот 105 м²от 1 820 000 AED
от 1 268 000 AEDот 15 547 AED/м²
MIRASOL by RAK
MIRASOL by RAK
Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 35 м² до 1942 м²
Первый взнос10%
Студияот 35 м²от 770 000 AED
1 спальняот 50 м²от 1 000 000 AED
2 спальниот 100 м²от 1 935 000 AED
3 спальниот 1942 м²от 5 222 000 AED
от 770 000 AEDот 2 688 AED/м²
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