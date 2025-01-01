Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.





Преимущества RAK Properties:

- заинтересованность в развитии

- приверженность устойчивым ценностям

- ответственное управление

- стремление к совершенству





Специализируясь на современных и тщательно продуманных сообществах, RAK Properties объединяет превосходство, инновации и природу для создания баланса между прогрессом и сохранением комфортного уровня жизни.