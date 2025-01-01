Тип объекта–
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 98 м² до 637 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 98 м²от 1 722 000 AED
2 спальниот 159 м²от 2 487 000 AED
4 спальниот 637 м²от 14 500 000 AED
Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Преимущества RAK Properties:
- заинтересованность в развитии
- приверженность устойчивым ценностям
- ответственное управление
- стремление к совершенству
Специализируясь на современных и тщательно продуманных сообществах, RAK Properties объединяет превосходство, инновации и природу для создания баланса между прогрессом и сохранением комфортного уровня жизни.