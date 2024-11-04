MIRASOL by RAK

Описание

Роскошный жилой комплекс Mirasol предлагает неповторимую возможность насладиться курортной жизнью на островах Рас-Аль-Хайма. Расположенный на Raha Island, проект объединяет утонченный стиль с исключительными видами на Персидский залив. Здесь гармонично сочетаются природная красота, дизайнерские интерьеры и инфраструктура мирового класса. Ключевые особенности — Просторные апартаменты и пентхаусы с панорамными окнами, высокими потолками и террасами, оформленными в кремовых и бежевых тонах. Используются премиальные материалы, такие как итальянский мрамор и натуральное дерево, которые создают элегантную и уютную атмосферу. — Резиденты смогут насладиться уникальными гастрономическими впечатлениями в кафе Mirasol, созданном в сотрудничестве с шеф-поваром Висенте Торресом. — На территории резиденции предусмотрены бассейн "Оазис" с захватывающим видом на морские пейзажи, студия йоги, современный фитнес-центр и сауна. Для детей обустроены игровые зоны и парк Splash. Среди других удобств — сад для чтения, дорожка для пробежек, кинотеатр под открытым небом и зоны отдыха с барбекю. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен на Raha Island в районе Рас-Аль-Хайма, предлагая идеальный баланс между уединением и доступностью. До пляжа и основных достопримечательностей острова можно дойти пешком за 5 минут. До международного аэропорта Рас-Аль-Хайма получится доехать за 15 минут.