Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовMIRASOL by RAK

MIRASOL by RAK

Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 81 м² до 363 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 440 572 $от 4 948 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность18, 13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81 – 97
440 572 – 482 505
4 948 – 5 386
2 спальни
100 – 132
638 257 – 720 218
5 455 – 6 334
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс Mirasol предлагает неповторимую возможность насладиться курортной жизнью на островах Рас-Аль-Хайма. Расположенный на Raha Island, проект объединяет утонченный стиль с исключительными видами на Персидский залив. Здесь гармонично сочетаются природная красота, дизайнерские интерьеры и инфраструктура мирового класса. Ключевые особенности — Просторные апартаменты и пентхаусы с панорамными окнами, высокими потолками и террасами, оформленными в кремовых и бежевых тонах. Используются премиальные материалы, такие как итальянский мрамор и натуральное дерево, которые создают элегантную и уютную атмосферу. — Резиденты смогут насладиться уникальными гастрономическими впечатлениями в кафе Mirasol, созданном в сотрудничестве с шеф-поваром Висенте Торресом. — На территории резиденции предусмотрены бассейн "Оазис" с захватывающим видом на морские пейзажи, студия йоги, современный фитнес-центр и сауна. Для детей обустроены игровые зоны и парк Splash. Среди других удобств — сад для чтения, дорожка для пробежек, кинотеатр под открытым небом и зоны отдыха с барбекю. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен на Raha Island в районе Рас-Аль-Хайма, предлагая идеальный баланс между уединением и доступностью. До пляжа и основных достопримечательностей острова можно дойти пешком за 5 минут. До международного аэропорта Рас-Аль-Хайма получится доехать за 15 минут.

Локация

На карте
Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Море300 м
Школа2 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

Новости

  1. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
Item 1 of 1
Каталог