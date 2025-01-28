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Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
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Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.


Развитая инфраструктура:

  • Рестораны: NoHo Bar & Grill, Ramsa Lounge, Levant & Nar - Turkish & Lebanese Restaurant, Saffar Restaurant.
  • Супермаркет: Choithrams Mina Al Arab.
  • Образовательное учреждение: Chubby Cheeks Nursery Ras Al Khaimah.
  • Медицинская клиника: The American Medical Center Ras al Khaimah.


На территории находятся пляжи и множество ландшафтных парков. Созданы все условия для занятий водными видами спорта.


Транспортная доступность:

С материковой частью острова связаны мостами Mina Al Arab Bridge и Intercontinental Bridge, а вдоль самого района проходит одна из основных магистралей эмирата - Sheikh Mohammed Bin Salem Road. 


В сообществе есть автобусные остановки. Однако, основными средствами передвижения являются такси или личный автомобиль.


Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 24 минуты.

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