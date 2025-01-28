Мина-аль-Араб

Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.





Развитая инфраструктура:

Рестораны: NoHo Bar & Grill, Ramsa Lounge, Levant & Nar - Turkish & Lebanese Restaurant, Saffar Restaurant.

Супермаркет: Choithrams Mina Al Arab.

Образовательное учреждение: Chubby Cheeks Nursery Ras Al Khaimah.

Медицинская клиника: The American Medical Center Ras al Khaimah.





На территории находятся пляжи и множество ландшафтных парков. Созданы все условия для занятий водными видами спорта.





Транспортная доступность:

С материковой частью острова связаны мостами Mina Al Arab Bridge и Intercontinental Bridge, а вдоль самого района проходит одна из основных магистралей эмирата - Sheikh Mohammed Bin Salem Road.





В сообществе есть автобусные остановки. Однако, основными средствами передвижения являются такси или личный автомобиль.





Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 24 минуты.