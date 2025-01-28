Мина-аль-Араб
Рас-эль-Хайма
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Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Развитая инфраструктура:
- Рестораны: NoHo Bar & Grill, Ramsa Lounge, Levant & Nar - Turkish & Lebanese Restaurant, Saffar Restaurant.
- Супермаркет: Choithrams Mina Al Arab.
- Образовательное учреждение: Chubby Cheeks Nursery Ras Al Khaimah.
- Медицинская клиника: The American Medical Center Ras al Khaimah.
На территории находятся пляжи и множество ландшафтных парков. Созданы все условия для занятий водными видами спорта.
Транспортная доступность:
С материковой частью острова связаны мостами Mina Al Arab Bridge и Intercontinental Bridge, а вдоль самого района проходит одна из основных магистралей эмирата - Sheikh Mohammed Bin Salem Road.
В сообществе есть автобусные остановки. Однако, основными средствами передвижения являются такси или личный автомобиль.
Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 24 минуты.