Nura by RAK

Описание

Гармония островной жизни и динамики мегаполиса на берегу Персидского залива. Nura — жилой проект в самом сердце сообщества Mina. Комплекс сочетает природное спокойствие с утонченным дизайном, создавая пространство для тех, кто ценит баланс между активностью и уединением. Ключевые особенности — Разнообразие планировок от студий до четырехкомнатных пентхаусов с просторными террасами, панорамными видами на горизонт и обилием естественного света в каждой резиденции. — Комплексная инфраструктура включает детские и взрослые бассейны, джакузи, водопады, сад, двухуровневый тренажерный зал, беговую дорожку, скалодром, корты для петанка и падела, мини-гольф, настольный теннис, детскую игровую площадку, коворкинг, открытый кинотеатр, павильон для барбекю с обеденными столами и подвесными гамаками, парк для домашних животных и художественную галерею на первом этаже. — Современные технологии обеспечивают безопасность и удобство: круглосуточная охрана, умные дверные замки с бесконтактным входом, домашняя автоматизация для освещения и кондиционирования, высокоскоростной интернет через оптоволокно, станции для зарядки электромобилей и энергосберегающее LED-освещение. Преимущества расположения Башня расположена на острове Mina al Arab в районе Al Raha Island, в шаговой доступности от Downtown Harbour и Mina Marina, рядом с общественными и ландшафтными зонами. До пляжа Mina al Arab Residents Beach и торгового центра Al Hamra Mall можно добраться за 5-10 минут. Путь до Al Marjan Island, Umm Al Quwain, больницы Sheikh Khalifa Specialty Hospital и аквапарка Dreamland составит 15-25 минут. Bassata Village, Mangrove Beach и Шарджа находятся в 30-40 минутах. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah займет 37 минут.