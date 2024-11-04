Каталог
Lunara by RAK

Al Hamraa, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 57 м² до 264 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 370 320 $от 5 229 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 82
370 320 – 438 393
5 302 – 6 492
2 спальни
112 – 187
702 519 – 980 258
5 229 – 6 234

Описание

Многофункциональное жилое сообщество Lunara входит в состав масштабного проекта The Strand на Al Marjan Island и формирует динамичную городскую среду у побережья. Внутренняя инфраструктура продумана таким образом, чтобы чтобы все необходимое для комфортной жизни резидентов находилось в шаговой доступности. Ключевые особенности: – Все апартаменты предлагаются с готовой отделкой, оборудованными кухонными зонами и современным интерьерным исполнением с использованием качественных материалов. – В распоряжении жителей – полностью оснащенный тренажерный зал, открытый бассейн для взрослых, отдельный детский бассейн и джакузи, а также пространства для йоги, пилатеса и медитации. – Комплекс отличается озеленением, декоративными растениями и деревьями, благоустроенными внутренними дворами, прогулочными аллеями и 1,5-километровым пешеходным маршрутом The Strand Walk. – На первых этажах размещены коммерческие помещения, кафе и сервисная инфраструктура. Преимущества расположения Urban District на Al Marjan Island является одним из наиболее активно развивающихся туристических направлений Ras Al Khaimah. До пляжа Al Marjan и Wynn Resort можно доехать примерно за 2-5 минут. Дорога до Al Hamra Mall и гольф-клуба Al Hamra занимает около 5-7 минут. Аэропорты Ras Al Khaimah International Airport и Dubai International Airport расположены в 25 и 50 минутах езды соответственно.

Локация

На карте
Al Hamraa, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море1 км
Школа3 км
Магазин600 м
Медицинский центр5 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

