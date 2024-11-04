Lunara by RAK

Описание

Многофункциональное жилое сообщество Lunara входит в состав масштабного проекта The Strand на Al Marjan Island и формирует динамичную городскую среду у побережья. Внутренняя инфраструктура продумана таким образом, чтобы чтобы все необходимое для комфортной жизни резидентов находилось в шаговой доступности. Ключевые особенности: – Все апартаменты предлагаются с готовой отделкой, оборудованными кухонными зонами и современным интерьерным исполнением с использованием качественных материалов. – В распоряжении жителей – полностью оснащенный тренажерный зал, открытый бассейн для взрослых, отдельный детский бассейн и джакузи, а также пространства для йоги, пилатеса и медитации. – Комплекс отличается озеленением, декоративными растениями и деревьями, благоустроенными внутренними дворами, прогулочными аллеями и 1,5-километровым пешеходным маршрутом The Strand Walk. – На первых этажах размещены коммерческие помещения, кафе и сервисная инфраструктура. Преимущества расположения Urban District на Al Marjan Island является одним из наиболее активно развивающихся туристических направлений Ras Al Khaimah. До пляжа Al Marjan и Wynn Resort можно доехать примерно за 2-5 минут. Дорога до Al Hamra Mall и гольф-клуба Al Hamra занимает около 5-7 минут. Аэропорты Ras Al Khaimah International Airport и Dubai International Airport расположены в 25 и 50 минутах езды соответственно.