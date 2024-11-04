Каталог
Quattro Del Mar by RAK

19, Nakheel Street, Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 179 м² до 394 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 822 191 $от 7 077 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Количество корпусов3
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
206
2 163 376
10 499

Описание

Quattro Del Mar на острове Хаят в самом сердце Рас-Эль-Хаймы – проект премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных мест мира. Окруженный лазурными водами Персидского залива и золотыми песками пляжей, он станет настоящим раем для любителей роскошного отдыха на морском побережье. Ключевые особенности проекта Жилой комплекс предложит самые современные условия для комфортной жизни и первоклассного досуга. Эксклюзивный пляжный клуб, выполненный в виде яхты, позволит бесконечно любоваться безмятежной зеленью мангровых деревьев и морской панорамой. На открытых террасах-палубах расположатся бассейны с зонами для загара и площадки для барбекю. Расслабиться и восстановить силы поможет spa-центр, а для любителей спорта будет оборудован фитнес-центр и спортивные площадки на свежем воздухе. На территории предусмотрен магазин самообслуживания, предлагающий широкий выбор продуктов питания и товаров для дома. Особенности инфраструктуры Расположение в развитой курортной зоне Мина Аль-Араб обеспечит насыщенный образ жизни. Набережная с ресторанами, бутиками, кафе и магазинами станет отличным местом для прогулок. Резидентам будут доступны живописные велосипедные маршруты, пешеходные дорожки и песчаные пляжи. Рядом расположатся детский парк, аквапарк и площадка для кемпинга. До торговых центров Al Naeem City Center и Rak Mall можно добраться за 7-10 минут. Близость к достопримечательностям Жители комплекса смогут посетить известные достопримечательности Рас-Эль-Хаймы. Здесь находятся жемчужная ферма и Музей жемчуга, старинный город-призрак Аль-Джазира, древний форт Дайя, национальный музей и горная вершина Jebel Jais со смотровой площадкой. Транспортная доступность Остров Хаят соединен с сушей несколькими мостами, по которым за 10 минут можно доехать до города. До ближайшей больницы и школы – не более 10-15 минут. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Море100 м
Школа9 км
Магазин1 км
Медицинский центр15 км
Аэропорт21 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

Видеообзоры

