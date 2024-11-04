Quattro Del Mar by RAK

Описание

Quattro Del Mar на острове Хаят в самом сердце Рас-Эль-Хаймы – проект премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных мест мира. Окруженный лазурными водами Персидского залива и золотыми песками пляжей, он станет настоящим раем для любителей роскошного отдыха на морском побережье. Ключевые особенности проекта Жилой комплекс предложит самые современные условия для комфортной жизни и первоклассного досуга. Эксклюзивный пляжный клуб, выполненный в виде яхты, позволит бесконечно любоваться безмятежной зеленью мангровых деревьев и морской панорамой. На открытых террасах-палубах расположатся бассейны с зонами для загара и площадки для барбекю. Расслабиться и восстановить силы поможет spa-центр, а для любителей спорта будет оборудован фитнес-центр и спортивные площадки на свежем воздухе. На территории предусмотрен магазин самообслуживания, предлагающий широкий выбор продуктов питания и товаров для дома. Особенности инфраструктуры Расположение в развитой курортной зоне Мина Аль-Араб обеспечит насыщенный образ жизни. Набережная с ресторанами, бутиками, кафе и магазинами станет отличным местом для прогулок. Резидентам будут доступны живописные велосипедные маршруты, пешеходные дорожки и песчаные пляжи. Рядом расположатся детский парк, аквапарк и площадка для кемпинга. До торговых центров Al Naeem City Center и Rak Mall можно добраться за 7-10 минут. Близость к достопримечательностям Жители комплекса смогут посетить известные достопримечательности Рас-Эль-Хаймы. Здесь находятся жемчужная ферма и Музей жемчуга, старинный город-призрак Аль-Джазира, древний форт Дайя, национальный музей и горная вершина Jebel Jais со смотровой площадкой. Транспортная доступность Остров Хаят соединен с сушей несколькими мостами, по которым за 10 минут можно доехать до города. До ближайшей больницы и школы – не более 10-15 минут. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 25 минут.