Solera by RAK Properties

Описание

Эстетичный жилой комплекс на побережье Рас-эль-Хаймы. Архитектурная концепция комплекса Solera сочетает игру света, мягкие формы и ритм мегаполиса. Детально продуманный дизайн подчеркивает ваш стиль жизни, наполняя пространство легкостью и балансом. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в теплой светлой палитре, встроенной техникой, панорамными окнами и балконами с видом на залив и городской пейзаж. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги и медитаций, детская игровая площадка, infinity-бассейн, терраса для барбекю, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в новом городском кластере Downtown Mina на острове Raha Island. В пешей доступности находятся пляжи, марина, рестораны, кафе, парки, прогулочные аллеи и велодорожки. Из комплекса можно напрямую добраться до Mina Harbour и Mina Boulevard — главному общественному и культурному центру района. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport займет 15 минут.