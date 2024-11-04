Каталог
Solera by RAK Properties

6-92, Al Jeer Street, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 57 м² до 301 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 334 105 $от 4 193 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57 – 91
334 105 – 448 741
4 922 – 5 787
2 спальни
113 – 151
614 568 – 638 802
4 226 – 5 438
3 спальни
199
836 215
4 193
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс на побережье Рас-эль-Хаймы. Архитектурная концепция комплекса Solera сочетает игру света, мягкие формы и ритм мегаполиса. Детально продуманный дизайн подчеркивает ваш стиль жизни, наполняя пространство легкостью и балансом. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в теплой светлой палитре, встроенной техникой, панорамными окнами и балконами с видом на залив и городской пейзаж. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги и медитаций, детская игровая площадка, infinity-бассейн, терраса для барбекю, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в новом городском кластере Downtown Mina на острове Raha Island. В пешей доступности находятся пляжи, марина, рестораны, кафе, парки, прогулочные аллеи и велодорожки. Из комплекса можно напрямую добраться до Mina Harbour и Mina Boulevard — главному общественному и культурному центру района. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Школа1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

