SKAI by RAK Properties

4, Al Manamah Boulevard, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 76 м² до 216 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 438 393 $от 4 318 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
76 – 136
438 393 – 590 878
4 318 – 5 743
2 спальни
111 – 161
656 501 – 918 992
5 682 – 5 870
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис роскоши и комфорта на острове Raha Island. Лаконичная архитектура жилого комплекса SKAI прекрасно сочетается с окружающим ландшафтом и подчеркивает его красоту. Современный дизайн и продуманные открытые планировки создают пространства, в которых вы сможете по-настоящему расслабиться и вдохновиться на новые достижения. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Панорамные окна и балконы наполняют дом естественным светом и открывают великолепные виды на море. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, детская площадка, пространство для йоги, корт для падел-тенниса, дзен-сад, SKAI-бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, клубная комната и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Al Manamah Boulevard и моста Mina Al Arab Bridge, который соединяет остров с материковой частью эмирата. За 2 минуты можно добраться до общественного пляжа Mina Al Arab, за 5 минут – до торгового центра Retail Plaza и морского порта Mina Harbour. В 30 минутах пути находится Ras Al Khaimah Airport.

Локация

На карте
4, Al Manamah Boulevard, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Мина-аль-Араб

Рас-эль-Хайма
Mina Al Arab — большой курортный район, состоящий из двух рукотворных островов и части материковой суши. Имеет развитую жилую инфраструктуру и транспортную сеть. Комьюнити подойдет инвесторам, экспатам, молодым парам с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Магазин450 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

RAK Properties

RAK Properties

Компания основана в 2005 году. Благодаря таким знаковым проектам, как Quattro Del Mar, Cape Hayat и Porto Playa, зарекомендовала себя как один из ведущих застройщиков в Эмиратах.
Подробнее

Каталог