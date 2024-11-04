SKAI by RAK Properties

Описание

Оазис роскоши и комфорта на острове Raha Island. Лаконичная архитектура жилого комплекса SKAI прекрасно сочетается с окружающим ландшафтом и подчеркивает его красоту. Современный дизайн и продуманные открытые планировки создают пространства, в которых вы сможете по-настоящему расслабиться и вдохновиться на новые достижения. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Панорамные окна и балконы наполняют дом естественным светом и открывают великолепные виды на море. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, детская площадка, пространство для йоги, корт для падел-тенниса, дзен-сад, SKAI-бассейн, лаунж-зона, терраса для барбекю, клубная комната и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Al Manamah Boulevard и моста Mina Al Arab Bridge, который соединяет остров с материковой частью эмирата. За 2 минуты можно добраться до общественного пляжа Mina Al Arab, за 5 минут – до торгового центра Retail Plaza и морского порта Mina Harbour. В 30 минутах пути находится Ras Al Khaimah Airport.