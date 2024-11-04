Каталог
Kempinski Marina Residences by Devmark

Marina Heights Tower, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
The Devmark Group
Площадь
от 605 м² до 614 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 4 661 006 $от 7 696 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
35%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность47
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовДуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
605 – 614
4 661 006 – 4 739 858
7 696 – 7 718
Брошюра проекта

Описание

Престижный жилой комплекс в самом сердце мегаполиса. Kempinski Residences расположится в квартале Dubai Marina. Проект олицетворяет роскошную жизнь, предлагая жителям беспрецедентное сочетание высококлассного сервиса и современных удобств. Ключевые особенности – Экстерьер поражает величественным дизайном. Фасад здания состоит из смелых геометрических форм и элегантного сочетания стекла и металла. – С просторных террас с вертикальными садами и яркими зелеными насаждениями открывается захватывающий вид на футуристический пейзаж города. – Предлагается широкий выбор апартаментов: от эргономичных однокомнатных до элитных дуплексов с пятью спальнями. Каждый лот оборудован системой «умный дом». – Интерьеры помещений выполнены с применением высококачественных материалов. Кухни и ванные комнаты полностью оснащены сантехникой премиум-класса и бытовой техникой от известных брендов. – Развлечения и сервис удивляют своим разнообразием: бассейны, тренажерный зал, корты для падел-тенниса, баскетбольная площадка, беговая дорожка, детские игровые, студия йоги, зоны для барбекю и частный кинозал. – Круглосуточные консьерж-сервис, парковка и охрана сделают проживание безопасным. Для резидентов доступна помощь в организации мероприятий, индивидуальные занятия с персональным тренером, услуги клининга и прачечной. Инфраструктура района В непосредственной близости имеются все необходимые объекты. Супермаркеты Spinneys, Atlantis Fresh, Fine Mart, аптеки LIFE, Binsina, рестораны Shami Gourmet, KOBEYa, Chaihona No1 by Vasilchuki, Deniz Restaurant, салоны красоты. До школ GEMS Founders, ZAYED EDUCATIONAL COMPLEX, Arcadia и Nord Anglia School около 15 минут. Преимущества расположения ЖК имеет доступ к транспортным развязкам и скоростной магистрали Sheikh Zayed Rd, дорогам Al Khayay St и Al Sharta Street. Dubai Marina Mall находится в 4 минутах, до Ain Dubai, Emirates Golf Club, Skydive, Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Al Arab 10-15 минут на автомобиле. До Dubai International Airport – 25 минут, до International Airport Al Maktoum – 30 минут.

Локация

На карте
Marina Heights Tower, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт240 м
Море350 м
Магазин150 м
Медицинский центр2 км
Метро1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

The Devmark Group

The Devmark Group

Лидирующая экосистема недвижимости в ОАЭ. Компания предоставляет экспертизу в сфере консалтинга, инвестиций, маркетинга и PropTech решений с 2018 года. Цель — оптимизация стратегий продаж и увеличение прибыльности.
Подробнее

Каталог