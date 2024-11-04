Kempinski Marina Residences by Devmark

Описание

Престижный жилой комплекс в самом сердце мегаполиса. Kempinski Residences расположится в квартале Dubai Marina. Проект олицетворяет роскошную жизнь, предлагая жителям беспрецедентное сочетание высококлассного сервиса и современных удобств. Ключевые особенности – Экстерьер поражает величественным дизайном. Фасад здания состоит из смелых геометрических форм и элегантного сочетания стекла и металла. – С просторных террас с вертикальными садами и яркими зелеными насаждениями открывается захватывающий вид на футуристический пейзаж города. – Предлагается широкий выбор апартаментов: от эргономичных однокомнатных до элитных дуплексов с пятью спальнями. Каждый лот оборудован системой «умный дом». – Интерьеры помещений выполнены с применением высококачественных материалов. Кухни и ванные комнаты полностью оснащены сантехникой премиум-класса и бытовой техникой от известных брендов. – Развлечения и сервис удивляют своим разнообразием: бассейны, тренажерный зал, корты для падел-тенниса, баскетбольная площадка, беговая дорожка, детские игровые, студия йоги, зоны для барбекю и частный кинозал. – Круглосуточные консьерж-сервис, парковка и охрана сделают проживание безопасным. Для резидентов доступна помощь в организации мероприятий, индивидуальные занятия с персональным тренером, услуги клининга и прачечной. Инфраструктура района В непосредственной близости имеются все необходимые объекты. Супермаркеты Spinneys, Atlantis Fresh, Fine Mart, аптеки LIFE, Binsina, рестораны Shami Gourmet, KOBEYa, Chaihona No1 by Vasilchuki, Deniz Restaurant, салоны красоты. До школ GEMS Founders, ZAYED EDUCATIONAL COMPLEX, Arcadia и Nord Anglia School около 15 минут. Преимущества расположения ЖК имеет доступ к транспортным развязкам и скоростной магистрали Sheikh Zayed Rd, дорогам Al Khayay St и Al Sharta Street. Dubai Marina Mall находится в 4 минутах, до Ain Dubai, Emirates Golf Club, Skydive, Mall of the Emirates, Palm Jumeirah, Burj Al Arab 10-15 минут на автомобиле. До Dubai International Airport – 25 минут, до International Airport Al Maktoum – 30 минут.