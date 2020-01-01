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Skyscape Avenue by Sobha

Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 68 м² до 159 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 716 594 AEDот 25 020 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%343 319 AED
При оформлении договора
4%68 664 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%686 638 AED
При передаче
40%686 638 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 106
1 716 594 - 2 667 434
25 020 - 25 134
2 спальни
87 - 159
2 210 565 - 4 278 673
25 403 - 26 749
3 спальни
145
3 904 600 - 4 021 738
26 910 - 27 717

Описание

Проект в комьюнити Sobha Hartland 2 с очаровательными улицами, современной архитектурой и природным ландшафтом. Уникальный жилой комплекс в современном стиле с акцентом на функциональность и эстетику. Skyscape Avenue будет включать в себя три высотных здания, которые органично вписываются в городской пейзаж. Ключевые особенности – Фасады выполнены из стекла, стали, облицовочных материалов, с применением инновационных технологий. – Предлагаются апартаменты c 1-3 спальнями. Большие окна наполняют комнаты естественным светом и открывают удивительные виды. – Внутренняя инфраструктура отличается многообразием: infinity-бассейн, тренажерные залы, игровые клубы для взрослых и детей, дзен-сады, площадки для занятий йогой и музыкальная студия. – Используются передовые системы обеспечения безопасности: круглосуточная охрана и видеонаблюдение обеспечивают спокойствие жильцов. Инфраструктура района Sobha Hartland 2 – уютное комьюнити, которое является одним из самых престижных в Дубае. Все необходимые объекты располагаются в шаговой доступности: аптеки Life, гипермаркеты Union Coop Al Aweer, Nesto Hypermarket, супермаркет Spinneys, рестораны Al Ain Way, Muhammad Qasim kitchen and Restaurant LLC, Pak Sarhad, Afrid, больница American Hospital. Расстояние до школ Bilingual French, Repton, North London – 10-15 минут на машине. Преимущества расположения Стратегическое расположение рядом с дорогами Ras Al Khor Rd, Al Ain Rd, Al Manama St позволяет добираться к основным локациям города с максимальной скоростью и комфортом. Avenue Mall, Dubai Mall, Burj Khalifa находятся в 14-20 минутах на автомобиле, до Dubai International Airport можно добраться за 20 минут, до Al Maktoum Airport – 40 минут.

Инфраструктура

На карте
Sobha Hartland 2, Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа9 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Лобби для гостей