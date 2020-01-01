Edge at Raha Island by RAK

Описание

Премиальный жилой комплекс, утопающий в зелени на берегу Персидского залива. Edge – новаторский проект в самом сердце комьюнити Mina Al Arab эмирата Ras Al Khaimah, подходящего как для семейной жизни, так и для пляжного отдыха. Изящные линии в дизайне здания напоминают грацию яхты, подчеркивая морскую атмосферу. Ключевые особенности – Архитектура приятно удивляет необычным силуэтом. Смелая треугольная форма балконов создает ощущение динамики и энергии. – Все студии, апартаменты с 1-2 спальнями и эксклюзивные пентхаусы оснащены системой «умный дом». С помощью смартфона можно управлять охранными системами, освещением и климат-контролем. – Особое внимание уделяется сохранению местной экосистемы и минимизации воздействия на окружающую среду. Используются технологии энерго- и водосбережения и переработки отходов. – Жильцам доступны удобства и услуги: пространство для проведения мероприятий, дорожки для бега и катания на роликовых коньках, детская игровая площадка, лаундж и бар, открытый бассейн, фитнес-центр, зоны барбекю. Инфраструктура района Все необходимые для комфортной жизни учреждения можно найти в непосредственной близости: супермаркеты Choithrams, Bloom Supermarket, AlZaab, рестораны Layali Zaman, Shrimp Pot Seafood, KPOP CHICKEN, La Burrata, Thunder Road Italian, SPA-центр Spa InterContinental, аптеки AL SAFAA, Nahdi. Школы Delhi Private, Al Jazeera Al Hamra в 10 минутах на автомобиле, до Zayed Complex Education, St. Mary Private High School 12 минут. Преимущества расположения Доступ к дорогам AL Nakheel Blvd, Sheikh Mohamed Bin Salem Rd предоставляет возможность быстро и с комфортом добраться до главных локаций города. Торговые центры Manar Mall, My City Center Al Dhait находятся в 15 минутах, до аквапарка Dreamland Aqua Park 30 минут. Ras Al Khaimah International Airport находится в 23 минутах на машине, до Sharjah International Airport – 45 минут, до International Airport Dubai – 50 минут.