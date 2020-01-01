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Главная - Жилые комплексы - Edge at Raha Island by RAK

Edge at Raha Island by RAK

4, Al Manamah Boulevard, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
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Застройщик
RAK Properties
Площадь
от 34 м² до 108 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 750 000 AEDот 16 793 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%75 000 AED
При оформлении договора
4%30 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%375 000 AED
При передаче
40%300 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
Высота потолков3.2 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
34 - 93
750 000 - 1 572 545
16 793 - 21 528
2 спальни
105 - 108
1 820 000 - 1 868 063
17 245

Описание

Премиальный жилой комплекс, утопающий в зелени на берегу Персидского залива. Edge – новаторский проект в самом сердце комьюнити Mina Al Arab эмирата Ras Al Khaimah, подходящего как для семейной жизни, так и для пляжного отдыха. Изящные линии в дизайне здания напоминают грацию яхты, подчеркивая морскую атмосферу. Ключевые особенности – Архитектура приятно удивляет необычным силуэтом. Смелая треугольная форма балконов создает ощущение динамики и энергии. – Все студии, апартаменты с 1-2 спальнями и эксклюзивные пентхаусы оснащены системой «умный дом». С помощью смартфона можно управлять охранными системами, освещением и климат-контролем. – Особое внимание уделяется сохранению местной экосистемы и минимизации воздействия на окружающую среду. Используются технологии энерго- и водосбережения и переработки отходов. – Жильцам доступны удобства и услуги: пространство для проведения мероприятий, дорожки для бега и катания на роликовых коньках, детская игровая площадка, лаундж и бар, открытый бассейн, фитнес-центр, зоны барбекю. Инфраструктура района Все необходимые для комфортной жизни учреждения можно найти в непосредственной близости: супермаркеты Choithrams, Bloom Supermarket, AlZaab, рестораны Layali Zaman, Shrimp Pot Seafood, KPOP CHICKEN, La Burrata, Thunder Road Italian, SPA-центр Spa InterContinental, аптеки AL SAFAA, Nahdi. Школы Delhi Private, Al Jazeera Al Hamra в 10 минутах на автомобиле, до Zayed Complex Education, St. Mary Private High School 12 минут. Преимущества расположения Доступ к дорогам AL Nakheel Blvd, Sheikh Mohamed Bin Salem Rd предоставляет возможность быстро и с комфортом добраться до главных локаций города. Торговые центры Manar Mall, My City Center Al Dhait находятся в 15 минутах, до аквапарка Dreamland Aqua Park 30 минут. Ras Al Khaimah International Airport находится в 23 минутах на машине, до Sharjah International Airport – 45 минут, до International Airport Dubai – 50 минут.

Инфраструктура

На карте
4, Al Manamah Boulevard, Bermuda Villas, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Море200 м
Средняя школа2 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе