Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Sky Tower by Tiger

Sky Tower by Tiger

La Maison by HDS Residential Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 11
1 / 11
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Tiger Real Estate
Площадь
от 81 м² до 268 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 2 497 262 AEDот 29 163 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%499 452 AED
При оформлении договора
4%99 890 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%998 905 AED
При передаче
10%249 726 AED
После передачи
30%749 179 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность122
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
81 - 84
2 497 262 - 2 817 615
30 791 - 33 255
2 спальни
130 - 146
3 933 266 - 5 004 314
30 241 - 34 223
3 спальни
177 - 241
5 185 586 - 8 105 354
29 163 - 33 582
4 спальни
253 - 268
8 655 625 - 9 042 675
33 692 - 34 128

Описание

Вдохновляющая Sky Tower в районе Business Bay является одним из самых высоких жилых зданий в мире. Благодаря дизайну, превосходному местоположению и захватывающим живописным видам, башня станет одним из ярчайших символов роскоши в городском ландшафте Дубая. Комплекс предлагает элитные резиденции с 1-4 спальнями. Ключевые особенности – Уникальной особенностью является возможность выбрать индивидуальный вариант отделки апартаментов в арабском, китайском, греческом или французском стиле. – Удобства и развлечения на территории соответствуют мировым стандартам и поражают своим разнообразием: зоны барбекю, детские игровые площадки, теннисные корты, беговые дорожки, тренажерные залы, бассейны и spa-комплекс под открытым небом. – Жителям круглосуточно доступны услуги консьержа и лобби для гостей. Инфраструктура района Business Bay расположен в самом сердце города. В непосредственной близости от квартала находятся рестораны Privilege Club, The Host, JOE & THE JUICE, One Life Kitchen and Café, La Maison, бар Malibu Deck, салоны красоты Luma Beauty Lounge, Frai Beauty и аптека Supercare Pharmacy. До школы Hartland International School Dubai 10 минут на автомобиле, школа North London Collegiate находится в 12 минутах. Преимущества расположения Доступ к скоростным трассам Sheikh Zayed Road, Al Khail Road и Ras Al Khor Road позволит быстро перемещаться по городу и легко добираться до главных достопримечательностей. Burj Khalifa, The Dubai Mall и Dubai Marina – в 15 минутах на автомобиле. Доехать до Dubai International Airport можно за 20 минут.

Инфраструктура

На карте
La Maison by HDS Residential Tower, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Метро3 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе