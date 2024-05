Sky Tower by Tiger

Описание

Вдохновляющая Sky Tower в районе Business Bay является одним из самых высоких жилых зданий в мире. Благодаря дизайну, превосходному местоположению и захватывающим живописным видам, башня станет одним из ярчайших символов роскоши в городском ландшафте Дубая. Комплекс предлагает элитные резиденции с 1-4 спальнями. Ключевые особенности – Уникальной особенностью является возможность выбрать индивидуальный вариант отделки апартаментов в арабском, китайском, греческом или французском стиле. – Удобства и развлечения на территории соответствуют мировым стандартам и поражают своим разнообразием: зоны барбекю, детские игровые площадки, теннисные корты, беговые дорожки, тренажерные залы, бассейны и spa-комплекс под открытым небом. – Жителям круглосуточно доступны услуги консьержа и лобби для гостей. Инфраструктура района Business Bay расположен в самом сердце города. В непосредственной близости от квартала находятся рестораны Privilege Club, The Host, JOE & THE JUICE, One Life Kitchen and Café, La Maison, бар Malibu Deck, салоны красоты Luma Beauty Lounge, Frai Beauty и аптека Supercare Pharmacy. До школы Hartland International School Dubai 10 минут на автомобиле, школа North London Collegiate находится в 12 минутах. Преимущества расположения Доступ к скоростным трассам Sheikh Zayed Road, Al Khail Road и Ras Al Khor Road позволит быстро перемещаться по городу и легко добираться до главных достопримечательностей. Burj Khalifa, The Dubai Mall и Dubai Marina – в 15 минутах на автомобиле. Доехать до Dubai International Airport можно за 20 минут.