Лучшие районы Дубая для инвестиций. ТОП-5 перспективных проектов

Любой брокер знает, что выбор района для инвестиций в недвижимость зависит в первую очередь от целей, предпочтений и бюджета клиента. Однако существуют локации, в которых в любом случае будет выгодно купить жилье для дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду.





Кажется, в Дубае можно найти все, начиная от центральных районов, где расположены гигантские торговые моллы и популярные достопримечательности, до живописных прибрежных зон с великолепными видами на океан. Каждая из этих локаций имеет свои уникальные особенности и преимущества для потенциальных инвесторов.





Районы на побережье

Самые популярные районы, в которых туристы предпочитают снимать недвижимость, находятся на побережье Персидского залива. Цены на апартаменты и виллы у моря растут с каждым годом за счет огромного спроса у приезжих на отдых. Даже во время кризисов и снижения стоимости проектов в других локациях приморская недвижимость чувствовала себя «увереннее» на рынке. Самые популярные районы, квартиры в которых точно будут с каждым годом повышаться в стоимости, это Dubai Marina и Palm Jumeirah.





Five Luxe JBR 一 впечатляющий жилой комплекс, реализуемый гостиничным брендом FIVE Hotels & Resorts. Расположенный в пляжном сообществе JBR, он является частью популярного района Dubai Marina. Проект привлекателен для инвесторов тем, что застройщик дает гарантированную доходность 7% в течение 10 лет (идеальная недвижимость для вложения средств). Разнообразная инфраструктура придется по душе каждому: четыре бассейна, spa-центр премиум-класса, теннисный корт, тренажерный зал и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2024 года

Стоимость: от 4 256 488 AED





Ela Dorchester Collection by Omniyat 一 жилой комплекс, находящийся в культовом районе Дубая Palm Jumeirah. Расстояние до пляжей составляет всего несколько минут из любых апартаментов. Кстати, отдыхать на побережье Персидского залива можно без посторонних людей, 一 пляжная полоса доступна только для жителей резиденции. Внутренняя инфраструктура комплекса впечатляет: приватные бассейны, студия красоты, сауна, сады для отдыха и медитаций и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2028 года

Стоимость: от 72 500 000 AED





Деловые районы

Для инвестиций в недвижимость идеально подойдут деловые районы, в которых сосредоточены главные достопримечательности Дубая. Business Bay и Downtown всегда привлекают множество туристов. Ведь именно в этих локациях находятся Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Mall, танцующие фонтаны и красивейшие набережные.





Sky Tower by Tiger 一 одно из самых высоких зданий в мире, расположенное в районе Business Bay. В непосредственной близости от жилого комплекса находятся не только популярные достопримечательности, но и рестораны, салоны красоты, аптеки и школы. Для того чтобы хорошо провести время, не обязательно покидать комплекс. В доступе у жителей и гостей бассейн, spa под открытым небом, теннисный корт, зона для барбекю и др.

Срок сдачи: 2 квартал 2028 года

Стоимость: от 2 166 855 AED





25H Heimat by East & West 一 небоскреб, созданный в ретро-стиле. Расположение жилого комплекса в оживленном районе Downtown Dubai станет магнитом для притяжения туристов. Внутри резиденции множество развлекательных и рабочих зон: лаунж, музыкальная комната, бассейн, мини-гольф, падел-корт, зона, выделенная под гибридный коворкинг и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2027 года

Стоимость: от 2 487 930 AED





Перспективные локации

В Дубае по-прежнему существуют районы, в которых есть еще много места для новых проектов. В будущем они вполне могут составить конкуренцию популярным локациям. На данный момент к перспективным районам относятся Creek Harbour и Dubai Islands.





Palace Residences by Emaar 一 апартаменты на морском берегу с захватывающим видом на город и канал. Жилой комплекс расположен в быстроразвивающемся районе Dubai Creek Harbour. Локация точно придется по душе тем, кто предпочитает активный образ жизни. На территории проекта находится все необходимое для отдыха и развлечений: фитнес-центр, зал для йоги, открытые бассейны, велодорожки и др.

Срок сдачи: 1 квартал 2029 года

Стоимость: от 1 960 000 AED





Краткая памятка: «Как выбрать район в Дубае»