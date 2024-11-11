Alba Dorchester Collection by Omniyat

Описание

Островок тропического леса на первой береговой линии. Ela Dorchester Collection располагается в венце Palm Jumeirah, культового района Дубая. Из окон открываются панорамные виды на Персидский залив, до пляжей которого можно добраться за пару минут по прогулочным тропам апарт-комплекса. Ключевые особенности — Архитектура комплекса от всемирно признанного мастера деконструктивизма Захи Хадид поражает свободой геометрии. Уникальный ландшафтный дизайн выполнен Владимиром Джуровичем. — Частная пляжная полоса: более 250 метров только для жителей клубного дома. — Каждая резиденция оснащена приватным бассейном, балконами и бесшовными жилыми пространствами. — Spa-салон и оздоровительные услуги на территории башни: частные процедурные кабинеты, крио-комната, студия красоты, парные и сауны, внутренние сады для медитации. — Круглосуточные сервисы от Dorchester Collection: консьерж, швейцар, портье, клининг, прачечная, кейтеринг, организация мероприятий, флорист, помощь в бронировании поездок и ресторанов. Инфраструктура района Palm Jumeirah — один из самых элитных районов Дубая. Инфраструктура рукотворного острова нацелена на максимальный комфорт жителей и гостей: более 80 ресторанов, торговый центр и океанариум Atlantis, аквапарк Aquaventure Waterpark, прогулочные зоны Palm Jumeirah Walk и Eco Park, пляжные клубы Riva Beach Club, Surf Club. В радиусе 15 минут от комплекса построены все необходимые объекты социальной инфраструктуры: школы и сады iCademy Middle East, Redwood Montessori Nursery, госпитали Al Das Medical Clinic, Dubai London Clinic и др. Преимущества расположения Выезды на Palm Jumeirah Rd и Sheikh Zayed Rd позволят добраться до ключевых районов Дубая за 15-20 минут. Дорога до Dubai Media City, Dubai Internet City, Emirates Hills и Dubai Marina займет 20-25 минут. До Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Burj Park путь продлится около 30 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport около 40 минут.