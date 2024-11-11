Каталог
Alba Dorchester Collection by Omniyat

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Item 1 of 8
1 / 8
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 171 м² до 551 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 4 628 998 $от 25 803 $/м²

График платежей *

При бронировании
25%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
171
4 628 998
27 029
3 спальни
435 – 551
11 758 730 – 14 242 141
25 803 – 27 029

Описание

Островок тропического леса на первой береговой линии. Ela Dorchester Collection располагается в венце Palm Jumeirah, культового района Дубая. Из окон открываются панорамные виды на Персидский залив, до пляжей которого можно добраться за пару минут по прогулочным тропам апарт-комплекса. Ключевые особенности — Архитектура комплекса от всемирно признанного мастера деконструктивизма Захи Хадид поражает свободой геометрии. Уникальный ландшафтный дизайн выполнен Владимиром Джуровичем. — Частная пляжная полоса: более 250 метров только для жителей клубного дома. — Каждая резиденция оснащена приватным бассейном, балконами и бесшовными жилыми пространствами. — Spa-салон и оздоровительные услуги на территории башни: частные процедурные кабинеты, крио-комната, студия красоты, парные и сауны, внутренние сады для медитации. — Круглосуточные сервисы от Dorchester Collection: консьерж, швейцар, портье, клининг, прачечная, кейтеринг, организация мероприятий, флорист, помощь в бронировании поездок и ресторанов. Инфраструктура района Palm Jumeirah — один из самых элитных районов Дубая. Инфраструктура рукотворного острова нацелена на максимальный комфорт жителей и гостей: более 80 ресторанов, торговый центр и океанариум Atlantis, аквапарк Aquaventure Waterpark, прогулочные зоны Palm Jumeirah Walk и Eco Park, пляжные клубы Riva Beach Club, Surf Club. В радиусе 15 минут от комплекса построены все необходимые объекты социальной инфраструктуры: школы и сады iCademy Middle East, Redwood Montessori Nursery, госпитали Al Das Medical Clinic, Dubai London Clinic и др. Преимущества расположения Выезды на Palm Jumeirah Rd и Sheikh Zayed Rd позволят добраться до ключевых районов Дубая за 15-20 минут. Дорога до Dubai Media City, Dubai Internet City, Emirates Hills и Dubai Marina займет 20-25 минут. До Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Burj Park путь продлится около 30 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport около 40 минут.

Локация

На карте
Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море200 м
Магазин3 км
Аэропорт49 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Дополнительно
  • Терраса
  • Прачечная
  • Набережная

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

Каталог