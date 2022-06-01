Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 859 м² до 859 м²
Первый взнос25%
4 спальниот 859 м²от 72 500 000 AED
Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке ОАЭ с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами недвижимости.
Преимущества застройщика:
— эксклюзивность проектов;
— надежность и качество;
— недвижимость в выгодных локациях Дубая;
— работа с ведущими подрядчиками;
— уникальные планировки и дизайн.
Omniyat Properties сотрудничает с популярными дизайнерами и архитекторами, что позволяет каждому новому проекту быть индивидуальным и креативным.