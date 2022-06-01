Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке ОАЭ с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами недвижимости.





Преимущества застройщика:

— эксклюзивность проектов;

— надежность и качество;

— недвижимость в выгодных локациях Дубая;

— работа с ведущими подрядчиками;

— уникальные планировки и дизайн.





Omniyat Properties сотрудничает с популярными дизайнерами и архитекторами, что позволяет каждому новому проекту быть индивидуальным и креативным.