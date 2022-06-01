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Omniyat Properties

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Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке ОАЭ с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами недвижимости.


Преимущества застройщика:

— эксклюзивность проектов;

— надежность и качество;

— недвижимость в выгодных локациях Дубая;

— работа с ведущими подрядчиками;

— уникальные планировки и дизайн. 


Omniyat Properties сотрудничает с популярными дизайнерами и архитекторами, что позволяет каждому новому проекту быть индивидуальным и креативным. 

8 предложений
Ela Dorchester Collection by Omniyat
Ela Dorchester Collection by Omniyat
Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи1 кв. 2028
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 859 м² до 859 м²
Первый взнос25%
4 спальниот 859 м²от 72 500 000 AED
от 72 500 000 AEDот 84 357 AED/м²
ORLA Infinity
ORLA Infinity
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 729 м² до 729 м²
Первый взнос
4 спальниот 729 м²от 76 500 000 AED
от 76 500 000 AEDот 104 831 AED/м²
Vela Viento
Vela Viento
35/2E, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Срок сдачи3 кв. 2027
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 259 м² до 1481 м²
Первый взнос5%
2 спальниот 259 м²от 18 143 432 AED
3 спальниот 371 м²от 23 730 451 AED
4 спальниот 565 м²от 50 574 637 AED
от 18 143 432 AEDот 63 938 AED/м²
VELA Residences
VELA Residences
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 120
Срок сдачи3 кв. 2026
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 590 м² до 685 м²
Первый взнос5%
3 спальниот 590 м²от 43 330 140 AED
4 спальниот 681 м²от 59 799 600 AED
от 43 330 140 AEDот 73 320 AED/м²
The Anwa
The Anwa
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS02
Срок сдачи2 кв. 2022
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 129 м² до 129 м²
Первый взнос20%
2 спальниот 129 м²от 3 267 244 AED
от 3 267 244 AEDот 25 265 AED/м²
ORLA
ORLA
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 606 м² до 977 м²
Первый взнос25%
4 спальниот 606 м²от 51 059 400 AED
от 51 059 400 AEDот 83 164 AED/м²
Anwa Aria
Anwa Aria
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS04
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 83 м² до 473 м²
Первый взнос
1 спальняот 83 м²от 2 658 007 AED
2 спальниот 135 м²от 3 944 105 AED
3 спальниот 202 м²от 9 225 175 AED
4 спальниот 435 м²от 17 597 493 AED
от 2 658 007 AEDот 29 078 AED/м²
The Sterling House
The Sterling House
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 9A
Срок сдачи
ЗастройщикOmniyat Properties
Площадьот 65 м² до 277 м²
Первый взнос10%
1 спальняот 65 м²от 1 867 760 AED
2 спальниот 83 м²от 2 059 287 AED
4 спальниот 277 м²от 6 043 400 AED
от 1 867 760 AEDот 21 756 AED/м²
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