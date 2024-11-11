Каталог
ОАЭ
Vela Viento

Vela Viento

35/2E, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 322 м² до 1481 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 5 952 027 $от 16 589 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
ФасадНавесной фасад
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания180 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
358 – 470
5 952 027 – 9 788 280
16 589 – 20 785
3 спальни
322 – 505
7 115 587 – 11 754 209
22 041 – 23 252
4 спальни
565 – 1481
13 771 170 – 38 811 394
24 340 – 26 189

Описание

Престижный жилой комплекс из двух устремленных в небо белоснежных башен на берегу залива Мараси в самом центре делового района Business Bay вознесет вас к новым вершинам комфорта, роскоши и благополучия. Наслаждайтесь уникальным сочетанием уюта и свободы собственных апартаментов с непревзойденным удобствами первоклассного гостиничного сервиса. Жилой комплекс состоит из 92 эксклюзивных меблированных резиденций. В нем представлены апартаменты с 2,3,4 спальнями, дуплексы с 4 спальнями и два роскошных пентхауса с 4 спальнями, частным бассейном и личным лифтом. Интерьер спроектирован ведущим парижским дизайнером Gilles & Boissier и представляет собой сочетание современного комфорта с изысканной элегантной классикой. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на залив и основную достопримечательность Дубая - Burj Khalifa. Этот проект идеален для ценителей комфортной жизни. На территории для будущих жителей предусмотрены зеленые зоны для променада, бассейны для детей и взрослых, лаунж-зоны с шезлонгами, двухуровневый тренажерный зал, студия для йоги, конференц-зал. Круглосуточно доступны услуги швейцара, консьержа, портье и горничной. Владельцы апартаментов получают уникальную возможность пользоваться всеми удобствами отелей Omnyat. Резидентам доступны спа-центр, закрытый пляж, прямой выход к набережной и частный причал с услугой “летающая” яхта. Для удобства передвижения по набережной желающие могут воспользоваться гольф-карами. Район Business Bay, в котором расположен жилой комплекс, славится отличной инфраструктурой. Здесь большой выбор магазинов, ресторанов, кафе, школ, детских садов и медицинских учреждений. Дорога до детского сада Blossom Downtown Nursery и школы Dubai International School займет всего 5-10 минут. В десяти минутах езды от комплекса расположена Emirates Hospital Clinics и Mediclinic Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Хорошее транспортное сообщение с автомагистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail road позволяет легко добираться до ключевых достопримечательностей и любых районов Дубая. Всего за 10 минут можно доехать до Burj Khalifa и Dubai Mall. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах езды. Надежный застройщик Omniyat Group - крупный частный застройщик, работающий на рынке недвижимости Дубая с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами. Сотрудничает с ведущими мировыми архитекторами и дизайнерами интерьеров.

Локация

На карте
35/2E, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт58 м
Школа5 км
Магазин2 км
Медицинский центр6 км
Метро3 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

Видеообзоры

Каталог