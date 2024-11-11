Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовORLA

ORLA

United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 606 м² до 1177 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 14 220 241 $от 23 433 $/м²

График платежей *

При бронировании
25%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    25%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Старт продаж4 кв. 2023
Площадь участка28723 м²
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
ФасадНавесной фасад
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовДуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
606 – 1177
14 220 241 – 28 484 675
23 433 – 24 199

Описание

Премиальный жилой комплекс под управлением Dorchester Collection на вершине популярного острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным 270-градусным видом на Burj Khalifa и бирюзовые воды Персидского залива. Комплекс представляет собой 13-этажное здание, в котором насчитывается 93 апартамента и симплекса с 1-4 спальнями, а также дуплексы, sky palace и особняки. Планировками предусмотрены комната для прислуги и терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Во всех апартаментах установлена система «умный дом», потолки высотой от 3,3 до 7 метров и панорамные окна. Дуплексы с 4 спальнями сдаются с приватным бассейном. На территории комплекса доступны: пляжный клуб с обеденной зоной, infinity-бассейн под открытым небом, крытый бассейн, джакузи, детский бассейн и игровая площадка, SPA-центр с процедурными комнатами, салоном красоты, сауной и парной, фитнес- и бизнес-центры, конференц-зал, многофункциональная площадка, лаунж-библиотека, кинотеатр, боулинг-клуб. Особенность проекта – сервис 5-звездочного отеля, услуги швейцара, портье, консьержа, парковщика. Доступно обслуживание à la carte. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки Дубая. В 20-30 минутах на автомобиле находятся Dubai Marina, Business Bay и Downtown Dubai. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 40 минут. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно добраться до одного из лучших аквапарков города Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Главные достопримечательности Burj Al Arab, Burj Khalifa и Dubai Opera расположены в 20-35 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект бюро Foster & Partners. Отделка выполнена в современном стиле. Фасад привлекает внимание своей ступенчатостью, а стеклянные поверхности визуально увеличивают пространство. Качественная отделка Интерьеры апартаментов выполнены с сочетанием розового золота и теплых коричневых оттенков. Все лоты сдаются с мебелью и бытовой техникой известных европейских производителей. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, Palm Jumeirah

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море300 м
Магазин7 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Переговорная
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Набережная

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

Видеообзоры

Новости

  1. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 1
Каталог