Описание

Премиальный жилой комплекс под управлением Dorchester Collection на вершине популярного острова Palm Jumeirah. Наслаждайтесь непревзойденным 270-градусным видом на Burj Khalifa и бирюзовые воды Персидского залива. Комплекс представляет собой 13-этажное здание, в котором насчитывается 93 апартамента и симплекса с 1-4 спальнями, а также дуплексы, sky palace и особняки. Планировками предусмотрены комната для прислуги и терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Во всех апартаментах установлена система «умный дом», потолки высотой от 3,3 до 7 метров и панорамные окна. Дуплексы с 4 спальнями сдаются с приватным бассейном. На территории комплекса доступны: пляжный клуб с обеденной зоной, infinity-бассейн под открытым небом, крытый бассейн, джакузи, детский бассейн и игровая площадка, SPA-центр с процедурными комнатами, салоном красоты, сауной и парной, фитнес- и бизнес-центры, конференц-зал, многофункциональная площадка, лаунж-библиотека, кинотеатр, боулинг-клуб. Особенность проекта – сервис 5-звездочного отеля, услуги швейцара, портье, консьержа, парковщика. Доступно обслуживание à la carte. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен вблизи Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки Дубая. В 20-30 минутах на автомобиле находятся Dubai Marina, Business Bay и Downtown Dubai. Дорога до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport займет 40 минут. Вблизи достопримечательностей За 5 минут можно добраться до одного из лучших аквапарков города Aquaventure Waterpark, дельфинария Dolphin Bay и океанариума The Lost Chambers Aquarium. Главные достопримечательности Burj Al Arab, Burj Khalifa и Dubai Opera расположены в 20-35 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект бюро Foster & Partners. Отделка выполнена в современном стиле. Фасад привлекает внимание своей ступенчатостью, а стеклянные поверхности визуально увеличивают пространство. Качественная отделка Интерьеры апартаментов выполнены с сочетанием розового золота и теплых коричневых оттенков. Все лоты сдаются с мебелью и бытовой техникой известных европейских производителей. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.