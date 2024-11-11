Описание

Элегантная башня возвышается в перспективном районе Dubai Maritime City на первой береговой линии. Откройте для себя роскошный и уединенный образ жизни на рукотворном полуострове вблизи главных достопримечательностей города. Проект насчитывает 37 этажей и включает студии, апартаменты с 1-2 спальнями, дуплексы, таунхаусы и пентхаусы. Все лоты представлены с отделкой премиум-класса, из окон и с балконов открываются великолепные виды на небо и водную гладь. Anwa Aria предлагает жителям все для полноценной жизни на территории комплекса: лазурный infinity-бассейн, зоны отдыха и барбекю, оборудованный спортзал, йога-студию, развлекательный центр для детей, магазины и рестораны. Из комплекса открывается прямой доступ к парку и набережной. Менее чем в 10 минутах находится порт Mina Rashid, где работают торговые центры, рестораны, музеи, театр и яхт-клубы. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка Дизайн-проект воплощает спокойствие и утонченность морских пейзажей: нейтральная палитра оттенков в интерьере, простые линии, естественный свет. В отделке использовали качественные материалы, включая мрамор, кварц и керамику. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.