Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовAnwa Aria

Anwa Aria

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS04
Интерьер
  1. Интерьер
Item 1 of 1
Интерьер
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 144 м² до 571 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 204 629 $от 8 027 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
60%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. До завершения строительства
    60%
Item 1 of 3
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
144 – 156
1 204 629 – 1 252 825
8 027 – 8 333
3 спальни
419 – 571
4 439 209 – 6 763 238
10 586 – 11 843

Описание

Элегантная башня возвышается в перспективном районе Dubai Maritime City на первой береговой линии. Откройте для себя роскошный и уединенный образ жизни на рукотворном полуострове вблизи главных достопримечательностей города. Проект насчитывает 37 этажей и включает студии, апартаменты с 1-2 спальнями, дуплексы, таунхаусы и пентхаусы. Все лоты представлены с отделкой премиум-класса, из окон и с балконов открываются великолепные виды на небо и водную гладь. Anwa Aria предлагает жителям все для полноценной жизни на территории комплекса: лазурный infinity-бассейн, зоны отдыха и барбекю, оборудованный спортзал, йога-студию, развлекательный центр для детей, магазины и рестораны. Из комплекса открывается прямой доступ к парку и набережной. Менее чем в 10 минутах находится порт Mina Rashid, где работают торговые центры, рестораны, музеи, театр и яхт-клубы. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка Дизайн-проект воплощает спокойствие и утонченность морских пейзажей: нейтральная палитра оттенков в интерьере, простые линии, естественный свет. В отделке использовали качественные материалы, включая мрамор, кварц и керамику. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS04

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Море10 м
Школа5 км
Магазин4 км
Медицинский центр3 км
Метро4 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

Новости

  1. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 1
Каталог