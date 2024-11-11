Каталог
VELA Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 120
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 590 м² до 590 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 11 790 330 $от 19 984 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
20%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков6 м
Количество корпусов1
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания150 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
590
11 790 330
19 984

Описание

Престижный жилой комплекс с потрясающими видами на Marasi Bay, Burj Khalifa и Downtown Dubai, имеет впечатляющее расположение в самом сердце района Burj Khalifa District. VELA Residences станет одним из знаковых проектов, преобразующих бухту Marasi Bay в ультра-роскошный береговой район Дубая. Комплекс представляет 30-этажное здание, рассчитанный на 38 резиденций с 3-4 спальнями, включая пентхаусы и 3-этажные Sky Palace. Каждая планировка включает комнату для прислуги и просторную террасу, чтобы обеспечить жителям дополнительный комфорт. Все апартаменты с потолками высотой от 3 до 6 метров и окнами от пола до потолка, наполняющими внутреннее пространство естественным светом. Лоты меблированы и оснащены системой «Умный дом». Эксклюзивное предложение – квартиры с приватными бассейнами по периметру террасы, каких нет больше нигде в Дубае. На территории комплекса расположены infinity-бассейн, SPA-салон, 3-уровневый фитнес-центр, кинотеатр, детская площадка, конференц-залы и гостевые лобби. Уникальность проекта заключается в его обслуживании на уровне 5-звездочного отеля, включая круглосуточную охрану, швейцара и портье, консьержа и валета. Доступен также сервис à la carte. Жители комплекса смогут пользоваться удобствами отеля Lana и доступом к пляжному клубу One в районе Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удобно расположен в районе Business Bay, обеспечивая быстрый доступ к любой части города. Dubai International Airport находится всего в 20 минутах на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 5-10 минутах на автомобиле. Основные достопримечательности Dubai Opera, Zabeel Park, Dubai Creek Harbour и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary расположены в 15 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Комплекс отличается элегантными линиями и эксклюзивным дизайном. Проект был создан лауреатами премии – студией Foster & Partners. Интерьер спроектирован парижским дуэтом дизайнеров Gilles & Boissier. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 120

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Школа5 км
Магазин400 м
Медицинский центр1 км
Метро3 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

Каталог