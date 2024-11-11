The Sterling House

Описание

Две высотные башни-близнецы East House и West House в самом сердце делового района Business Bay. Живите в центре культурной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь потрясающими видами на окружающий пейзаж и залив Dubai Creek. Комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаусы и таунхаусы с 4 спальнями. Планировками предусмотрены просторные спальни, ванные комнаты, кухни с барной стойкой, стильные гардеробные и встроенные шкафы. Высокие потолки 3 метра подарят ощущение свободы, а панорамные окна откроют восхитительные виды на Burj Khalifa и Downtown Dubai. На территории комплекса доступны: консьерж-сервис, 30-метровый открытый бассейн, ландшафтные сады с прогулочными и развлекательными зонами, многофункциональное помещение, современный тренажерный зал. В 5-15 минутах на автомобиле находятся учебное заведение Express English Language Center, супермаркет Spinneys, детский сад Blossom Downtown Nursery и медицинский центр Amana Healthcare. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от шоссе Al Khail Road, Sheikh Zayed Road и Emirates Road, что позволит добраться до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Качественная отделка Архитектурный проект отвечает высоким стандартам качества и роскоши. На полу уложен мрамор по всей площади. На кухне установлены кварцевые столешницы, барная стойка и брендовая техника. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.