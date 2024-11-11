Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовThe Sterling House

The Sterling House

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 9A
Интерьер
  1. Интерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 43 м² до 277 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 346 630 $от 7 459 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
40%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов2
Этажность25
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Таунхаус

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43 – 53
346 630 – 436 487
7 888 – 8 214
1 спальня
65 – 128
515 725 – 962 287
7 463 – 7 885
2 спальни
154 – 156
1 167 597 – 1 169 230
7 478 – 7 557

Описание

Две высотные башни-близнецы East House и West House в самом сердце делового района Business Bay. Живите в центре культурной жизни Дубая и в то же время наслаждайтесь потрясающими видами на окружающий пейзаж и залив Dubai Creek. Комплекс включает студии и апартаменты с 1-3 спальнями, а также пентхаусы и таунхаусы с 4 спальнями. Планировками предусмотрены просторные спальни, ванные комнаты, кухни с барной стойкой, стильные гардеробные и встроенные шкафы. Высокие потолки 3 метра подарят ощущение свободы, а панорамные окна откроют восхитительные виды на Burj Khalifa и Downtown Dubai. На территории комплекса доступны: консьерж-сервис, 30-метровый открытый бассейн, ландшафтные сады с прогулочными и развлекательными зонами, многофункциональное помещение, современный тренажерный зал. В 5-15 минутах на автомобиле находятся учебное заведение Express English Language Center, супермаркет Spinneys, детский сад Blossom Downtown Nursery и медицинский центр Amana Healthcare. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от шоссе Al Khail Road, Sheikh Zayed Road и Emirates Road, что позволит добраться до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Качественная отделка Архитектурный проект отвечает высоким стандартам качества и роскоши. На полу уложен мрамор по всей площади. На кухне установлены кварцевые столешницы, барная стойка и брендовая техника. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 9A

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Море6 км
Школа500 м
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Метро2 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Терраса

Застройщик

Omniyat Properties

Omniyat Properties

Элитный девелопер, активно развивающийся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании являются строительство и управление премиальными жилыми, гостиничными и коммерческими объектами с уникальным дизайном и архитектурой.
Подробнее

Новости

  1. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 1
Каталог