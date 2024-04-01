Каталог
Five Luxe JBR

Town Centre Jumeirah, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
FIVE Global Holdings - SKAI Holdings
Площадь
от 120 м² до 293 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 1 460 464 $от 12 164 $/м²

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2024
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовОтель
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
120 – 247
1 460 464 – 3 594 281
12 164 – 14 503
3 спальни
260 – 293
4 128 504 – 4 909 177
15 827 – 16 706

Описание

Впечатляющий 56-этажный комплекс на берегу моря, возвышающийся над энергичным районом Jumeirah Beach Residence (JBR). Проект будет представлять собой каскадную U-образную структуру с центральным бассейном, реализуемый гостиничным брендом FIVE Hotels & Resorts. Ключевые особенности – Застройщик гарантирует доходность 7% в течение 10 лет, а также предоставляет скидку 20% на пользование услугами в любом из отелей сети Five Hotels. – Широкий выбор полностью меблированных люксов, включая уникальные апартаменты, оснащенные собственным spa-центром. – Высококлассные кухни и ванные комнаты будут оснащены всей необходимой сантехникой и оборудованием. – Панорамные окна и балконы с невероятными видами на Персидский залив, Ain Dubai and Palm Jumeirah. – Четыре бассейна, открытый тренажерный зал площадью 650 кв. метров, теннисный корт, детские игровые зоны, рестораны, ночные клубы, частный пляж, гриль-бар и многое другое. – ReFIVE SPA – фирменный spa-центр с услугами премиум-класса. Инфраструктура района JBR – пляжное сообщество, являющееся частью одного из самых популярных районов Dubai Marina. Здесь живут те, кто желает вести роскошный образ жизни на берегу Персидского залива. Резидентам FIVE Luxe будут открыты привилегированные возможности для гастрономического и ночного отдыха в непосредственной близи к апартаментам. За 15 минут можно добраться до белоснежного пляжа Jumeirah Beach и других знаменитых мест, таких как Dubai Marina Mall, Dubai Marina Walk, Marina Beach, LIO’S DUBAI. Помимо развлечений и шоппинга в JBR есть также детские сады и школы. Наибольшей популярностью пользуются Kidville Nursery, Toddler Town British Nursery, British Orchard Nursery, Dubai British School и GEMS Wellington International School. Преимущества расположения Комплекс отличается стратегическим расположением в популярном Jumeirah Beach Residence (JBR), что сделает его желанным местом для людей, приезжающих в Дубай. Поездка до Dubai Marina займет 10 минут, а до Business Bay и Downtown Dubai можно доехать примерно за 20 минут. До Dubai International Airport 25 минут.

Локация

На карте
Town Centre Jumeirah, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Бич Резиденс (JBR)

Дубай
Jumeirah Beach Residence (JBR) — курортный район на побережье Персидского залива. Имеет хорошо развитые жилую и транспортную инфраструктуры. В сообществе будет комфортно молодежи, бизнесменам, семьям с детьми и тем, кому нравится динамичный образ жизни.
Подробнее

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Площадка для сквоша
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Кондитерская / Пекарня
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Прачечная

Новости

Item 1 of 1
