Five Luxe JBR

Описание

Впечатляющий 56-этажный комплекс на берегу моря, возвышающийся над энергичным районом Jumeirah Beach Residence (JBR). Проект будет представлять собой каскадную U-образную структуру с центральным бассейном, реализуемый гостиничным брендом FIVE Hotels & Resorts. Ключевые особенности – Застройщик гарантирует доходность 7% в течение 10 лет, а также предоставляет скидку 20% на пользование услугами в любом из отелей сети Five Hotels. – Широкий выбор полностью меблированных люксов, включая уникальные апартаменты, оснащенные собственным spa-центром. – Высококлассные кухни и ванные комнаты будут оснащены всей необходимой сантехникой и оборудованием. – Панорамные окна и балконы с невероятными видами на Персидский залив, Ain Dubai and Palm Jumeirah. – Четыре бассейна, открытый тренажерный зал площадью 650 кв. метров, теннисный корт, детские игровые зоны, рестораны, ночные клубы, частный пляж, гриль-бар и многое другое. – ReFIVE SPA – фирменный spa-центр с услугами премиум-класса. Инфраструктура района JBR – пляжное сообщество, являющееся частью одного из самых популярных районов Dubai Marina. Здесь живут те, кто желает вести роскошный образ жизни на берегу Персидского залива. Резидентам FIVE Luxe будут открыты привилегированные возможности для гастрономического и ночного отдыха в непосредственной близи к апартаментам. За 15 минут можно добраться до белоснежного пляжа Jumeirah Beach и других знаменитых мест, таких как Dubai Marina Mall, Dubai Marina Walk, Marina Beach, LIO’S DUBAI. Помимо развлечений и шоппинга в JBR есть также детские сады и школы. Наибольшей популярностью пользуются Kidville Nursery, Toddler Town British Nursery, British Orchard Nursery, Dubai British School и GEMS Wellington International School. Преимущества расположения Комплекс отличается стратегическим расположением в популярном Jumeirah Beach Residence (JBR), что сделает его желанным местом для людей, приезжающих в Дубай. Поездка до Dubai Marina займет 10 минут, а до Business Bay и Downtown Dubai можно доехать примерно за 20 минут. До Dubai International Airport 25 минут.