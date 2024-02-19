Palace Residences by Emaar

Описание

Изысканные апартаменты на морском берегу в Dubai Creek Harbour. Современная архитектура Palace Residences гармонично вписывается в окружающий ландшафт, открывая панорамные виды на канал и город. Неповторимое место для тех, кто ценит роскошь и динамику городской жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах. Панорамные окна и просторные балконы наполнят дом естественным освещением и создадут ощущение единения с окружающей природой. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал в стеклянном павильоне, пространство для занятий йогой и медитации, детская игровая площадка, зона барбекю, открытый бассейн, отдельный бассейн для детей, беговые и велодорожки, парк для выгула собак. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour – это быстроразвивающийся район, расположенный на побережье канала Dubai Creek вдоль исторического одноименного квартала. Основными идеями комьюнити стали забота об окружающей среде и активный образ жизни. На территории сообщества раскинулась большая зеленая зона размером в 6 футбольных полей со множеством пешеходных дорожек и скейтпарком. До всех необходимых объектов социальной инфраструктуры можно легко добраться на автомобиле: до школ Blossom Creek Harbour, Maple Bear Nursery Creek Harbour и до медицинского центра Medclinic Creek Harbour дорога займет 10 минут. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Festival Boulevard, которая имеет выезд на основные автомагистрали города. Путь до центра Downtown Dubai займет 10 минут, до знаменитых Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.