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Palace Residences by Emaar

The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Emaar Properties PJSC
Площадь
от 68 м² до 165 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 890 000 AEDот 27 455 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%189 000 AED
При оформлении договора
4%75 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
80%1 512 000 AED
При передаче
10%189 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность54
Высота потолков3 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
68 - 84
1 890 000 - 2 360 000
27 455 - 28 009
2 спальни
103 - 114
3 800 000 - 3 990 000
34 832 - 36 553
3 спальни
165
5 450 000 - 5 490 000
32 994 - 33 236

Описание

Изысканные апартаменты на морском берегу в Dubai Creek Harbour. Современная архитектура Palace Residences гармонично вписывается в окружающий ландшафт, открывая панорамные виды на канал и город. Неповторимое место для тех, кто ценит роскошь и динамику городской жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах. Панорамные окна и просторные балконы наполнят дом естественным освещением и создадут ощущение единения с окружающей природой. - На территории комплекса расположены: фитнес-зал в стеклянном павильоне, пространство для занятий йогой и медитации, детская игровая площадка, зона барбекю, открытый бассейн, отдельный бассейн для детей, беговые и велодорожки, парк для выгула собак. Инфраструктура района Dubai Creek Harbour – это быстроразвивающийся район, расположенный на побережье канала Dubai Creek вдоль исторического одноименного квартала. Основными идеями комьюнити стали забота об окружающей среде и активный образ жизни. На территории сообщества раскинулась большая зеленая зона размером в 6 футбольных полей со множеством пешеходных дорожек и скейтпарком. До всех необходимых объектов социальной инфраструктуры можно легко добраться на автомобиле: до школ Blossom Creek Harbour, Maple Bear Nursery Creek Harbour и до медицинского центра Medclinic Creek Harbour дорога займет 10 минут. Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Festival Boulevard, которая имеет выезд на основные автомагистрали города. Путь до центра Downtown Dubai займет 10 минут, до знаменитых Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
The Canal District, Community Al Kheeran First, Dubai Creek Harbour, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море100 м
Средняя школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная
  • Лобби для гостей

Новости о проекте

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