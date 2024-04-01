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Главная - Жилые комплексы - Five Luxe JBR

Five Luxe JBR

Town Centre Jumeirah, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
FIVE Global Holdings - SKAI Holdings
Площадь
от 74 м² до 248 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 3 740 900 AEDот 50 053 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
35%1 309 315 AED
При оформлении договора
4%149636 AED
При передаче
65%2 431 585 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию2 кв. 2024
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Стоимостьот 3 740 900 AED
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваСуществующий

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 248
3 740 900 - 15 617 540
50 053 - 62 969
2 спальни
163 - 234
9 653 398 - 13 899 922
59 202

Описание

Впечатляющий 56-этажный комплекс на берегу моря, возвышающийся над энергичным районом Jumeirah Beach Residence (JBR). Проект будет представлять собой каскадную U-образную структуру с центральным бассейном, реализуемый гостиничным брендом FIVE Hotels & Resorts. Ключевые особенности – Застройщик гарантирует доходность 7% в течение 10 лет, а также предоставляет скидку 20% на пользование услугами в любом из отелей сети Five Hotels. – Широкий выбор полностью меблированных люксов, включая уникальные апартаменты, оснащенные собственным spa-центром. – Высококлассные кухни и ванные комнаты будут оснащены всей необходимой сантехникой и оборудованием. – Панорамные окна и балконы с невероятными видами на Персидский залив, Ain Dubai and Palm Jumeirah. – Четыре бассейна, открытый тренажерный зал площадью 650 кв. метров, теннисный корт, детские игровые зоны, рестораны, ночные клубы, частный пляж, гриль-бар и многое другое. – ReFIVE SPA – фирменный спа-центр с процедурными кабинетами и услугами премиум-класса. Инфраструктура района JBR – пляжное сообщество, являющееся частью одного из самых популярных районов Dubai Marina. Здесь живут те, кто желает вести роскошный образ жизни на берегу Персидского залива. Резидентам FIVE Luxe будут открыты привилегированные возможности для гастрономического и ночного отдыха в непосредственной близи к апартаментам. За 15 минут можно добраться до белоснежного пляжа Jumeirah Beach и других знаменитых мест, таких как Dubai Marina Mall, Dubai Marina Walk, Marina Beach, LIO’S DUBAI. Помимо развлечений и шоппинга в JBR есть также детские сады и школы. Наибольшей популярностью пользуются Kidville Nursery, Toddler Town British Nursery, British Orchard Nursery, Dubai British School и GEMS Wellington International School. Преимущества расположения Комплекс отличается стратегическим расположением в популярном Jumeirah Beach Residence (JBR), что сделает его желанным местом для людей, приезжающих в Дубай. Поездка до Dubai Marina займет 10 минут, а до Business Bay и Downtown Dubai можно доехать примерно за 20 минут. До Dubai International Airport 25 минут.

Инфраструктура

Town Centre Jumeirah, Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Массажный центр
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Площадка для сквоша
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Прачечная
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кондитерская / пекарня
  • Терраса