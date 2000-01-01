Обучение профессии брокера по недвижимости в Дубае

Обучение рынку новостроек ОАЭ для успешных дистанционных продаж и работе на платформе Housebook.ae
Возможность прохождения экзамена RERA и получения официальной регистрации BRN по итогам обучения
Цивилизованная подготовка к релокации в ОАЭ без потери дохода параллельно с работой на российском рынке
Наши эксперты
Виктор СадыговОснователь NIKA ESTATE Internationl
Эксперт на рынке эксклюзивной недвижимости СНГ/ОАЭ, медиа блогер, создатель YouTube канала «Москва, дорогая»
Василий ФетисовCEO Housebook
Эксперт по недвижимости СНГ/ОАЭ. Автор телеграм-канала «Фетисов о недвижке»
Елена ЮргеневаДиректор по продажам Housebook
Опытный эксперт на рынке элитной недвижимости со стажем 27 лет. Возглавляла департамент международной недвижимости Knight Frank. Работала на руководящих должностях в девелоперский компаниях. Колумнист и автор КоммерсантЪ, РБК, Робб Репорт, Ведомости. Опыт на рынке недвижимости Дубая с 2007 года.
Наши курсы
Подходит тем, кто только начал работу с рынком недвижимости ОАЭ и хочет изучить основы
Базовый тариф
36 750₽29 900₽
Подходит тем, кто хочет лучше погрузиться в особенности рынка недвижимости ОАЭ и начать подготовку к экзамену RERA
Продвинутый тариф
74 250₽39 900₽
Глубинная подготовка к экзамену RERA с личным наставником и поддержка при прохождении экзамена
VIP тариф
224 250₽179 900₽
Глубинная подготовка к экзамену RERA и помощь в получении всех необходимых документов для профессиональной деятельности в ОАЭ (Emirates ID и лицензия BRN)
VIP + Легализация в ОАЭ
720 000₽599 000₽
БОНУС
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при покупке курса
При покупке любого из представленных тарифов бесплатный доступ к онлайн-курсу "Антистресс" от Андрея Останина
Андрей ОстанинCEO Ostanin Group
№1 в России по обучению на рынке недвижимости, бизнес–тренер, ех. ТОП крупнейших девелоперских компаний России: RBI, “Эталон”, “Самолет”