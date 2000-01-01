Каталог
О сервисеБлог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
Главная - Жилые комплексы - Ela Dorchester Collection by Omniyat

Ela Dorchester Collection by Omniyat

Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 8
1 / 8
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Omniyat Properties
Площадь
от 436 м² до 436 м²
Количество спален
3
Стартовая цена
от 44 000 000 AEDот 100 769 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
25%11 000 000 AED
При оформлении договора
4%1 760 000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
35%15 400 000 AED
При передаче
40%17 600 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов4
Этажность6, 5
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Высота здания(3.2, 3.2, 3.2, 3.2) м
БалконЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
436
44 000 000
100 769

Описание

Островок тропического леса на первой береговой линии. Ela Dorchester Collection располагается в венце Palm Jumeirah, культового района Дубая. Из окон открываются панорамные виды на Персидский залив, до пляжей которого можно добраться за пару минут по прогулочным тропам апарт-комплекса. Ключевые особенности — Архитектура комплекса от всемирно признанного мастера деконструктивизма Захи Хадид поражает свободой геометрии. Уникальный ландшафтный дизайн выполнен Владимиром Джуровичем. — Частная пляжная полоса: более 250 метров только для жителей клубного дома. — Каждая резиденция оснащена приватным бассейном, балконами и бесшовными жилыми пространствами. — Spa-салон и оздоровительные услуги на территории башни: частные процедурные кабинеты, крио-комната, студия красоты, парные и сауны, внутренние сады для медитации. — Круглосуточные сервисы от Dorchester Collection: консьерж, швейцар, портье, клининг, прачечная, кейтеринг, организация мероприятий, флорист, помощь в бронировании поездок и ресторанов. Инфраструктура района Palm Jumeirah — один из самых элитных районов Дубая. Инфраструктура рукотворного острова нацелена на максимальный комфорт жителей и гостей: более 80 ресторанов, торговый центр и океанариум Atlantis, аквапарк Aquaventure Waterpark, прогулочные зоны Palm Jumeirah Walk и Eco Park, пляжные клубы Riva Beach Club, Surf Club. В радиусе 15 минут от комплекса построены все необходимые объекты социальной инфраструктуры: школы и сады iCademy Middle East, Redwood Montessori Nursery, госпитали Al Das Medical Clinic, Dubai London Clinic и др. Преимущества расположения Выезды на Palm Jumeirah Rd и Sheikh Zayed Rd позволят добраться до ключевых районов Дубая за 15-20 минут. Дорога до Dubai Media City, Dubai Internet City, Emirates Hills и Dubai Marina займет 20-25 минут. До Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Burj Park путь продлится около 30 минут. До аэропорта Al Maktoum International Airport около 40 минут.

Инфраструктура

На карте
Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море200 м
Магазин3 км
Аэропорт49 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Набережная
  • Терраса
  • Прачечная